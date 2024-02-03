匯聚龍與桃花！SHANG XIA上下推出游龍映桃花禮盒

迎接龍年，頂級家居品牌SHANG XIA上下，攜手中國藝術家林子楠（Zinan Lam），共同創作出全新的「游龍映桃花」系列禮盒，結合龍與桃花的意象，加入當代的時尚思潮，展現出兼具祝福涵義與工藝的禮盒。

龍的圖騰來自於西漢壁畫中的龍形象，加入具有象徵意義的花卉，選取桃花，讓花瓣幻化為龍鱗，經過重新繪製後，桃花的姿態與龍相互結合，讓整體更具有生命意涵，更代表福運綿延不斷。

游龍映桃花系列多寶閣禮盒中，外型來自經典的多寶盒，採用對開門設計，展現出雙龍的圖案，代表著開運迎新年，開啟圓形「門閂」，就能看到其中的靈巧格局，色彩以桃花色系為主。

內裝的茶具套件，由「橋」系列的器型延伸，加入龍與桃花元素，選用景德鎮產1300°以上高溫白瓷打造，觸感溫潤，還搭配來自東漢時期的經典工藝「拉花龍」，可以賞玩，也能當成桌面擺件，另外內含6件一盒的系列紅包。