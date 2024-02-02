回收咖啡膠囊變身機能外套！Nespresso與Mammut新跨界
回收咖啡膠囊可變身永續時尚單品？這是Nespresso攜手Mammut長毛象的全新跨界，也是=@R瑞士@=a href='/search/tagging/2/品牌' rel='品牌' data-rel='/2/148761' class='tag'>品牌跨界合作的巔峰之作。高性能保暖外套「Extraordinary Jacket」，全台限量100件。
瑞士精品咖啡品牌Nespresso，延續2022年與瑞士精品鐘表品牌Hublot推出「
再生材質聯名表款」的行動，此次則首度攜手頂級戶外品牌Mammut與創新紡織材料研發品牌HeiQ，巧妙運用回收咖啡膠囊的鋁殼，限量推出極輕薄、高效保暖的「Extraordinary Jacket」，以三大瑞士品牌世紀合作之姿，共創永續與時尚的創新代表作。
「Extraordinary Jacket」透過專利創新HeiQ XReflex 3D鍍鋁層技術，將Nespresso回收鋁製膠囊外殼熔製成外套內的保溫層，以反射人體熱輻射的原理，搭配內裏填充Mammut的超輕Ajungilak®化纖保暖材質，與相似厚度的傳統保溫外套相比，能夠多保留20％熱能。外套表布則採用具有出色透氣性的Pertex Quantum材質，可調節人體體溫，排出多餘的熱氣與濕氣，並具有防潑水性能。
創新的「Extraordinary Jacket」共推出兩種不同顏色，以及男女款式。兩款配色以Nespresso咖啡膠囊口味作為靈感來源，分別為淺棕色、代表著經典濃縮咖啡「Cosi科斯」，黑色靈感來源為迷人中深烘焙的「Ristretto義式經典芮斯崔朵」。此外，外套採用YKK Vislon®雙向拉鍊，穿脫更順暢；並配有可調式風帽，及多樣化的儲存空間—胸前拉鍊口袋、2個和背包及登山背帶相容的拉鍊口袋；袖口與下擺則採用鬆緊形式，於下襬保留單手可調整抽繩，讓戶外旅人擁有更便利、時尚的體驗。
「Extraordinary Jacket」即日起於Mammut直營門市及Mammut官方旗艦館開賣，全台僅限量100件，售價12,500元。
Nespresso自1991年啟動全球咖啡膠囊回收計畫，至今已有超過10萬個回收管道，讓再生膠囊鋁殼能夠透過良善的回收體系達到循環經濟的效益。台灣Nespresso則是整合通路、會員系統、中華郵政、在地回收廠等多方資源，從0打造在地「完美鋁程」回收計畫，並提供全台消費者超過2,400個回收據點，讓回收率大幅超越全球平均，突破50%的佳績。
回收咖啡膠囊可化身為各種實用生活用品，像是使用325顆回收膠囊製成的「完美鋁程精品置物盒」，榮獲2023金點設計獎年度最佳設計獎肯定；回收後的咖啡渣也與台大園藝系進行產學合作，研究「咖啡渣有機農業種植技術」，並應用於全台25間有機農場、超過100種作物，實踐永續影響力。
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