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龍年大吉大利！7-ELEVEN新推「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋、桔運龍來思樂冰」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」新口味，售價49元，販售門市陸續開賣，以門市實際販售為主。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」新口味，售價49元，販售門市陸續開賣，以門市實際販售為主。圖／7-ELEVEN提供

再過一週即將迎接新春農曆年到來，掌握年節氛圍，7-ELEVEN自2月7日起推出象徵大吉大利好運來的橘子口味現做冰品，包含「桔運龍來橘子風味思樂冰」、「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」；另有「COLD STONE蘋安旺來酥冰淇淋」，在春節連假邊走春邊吃冰，象徵天天都能萬事吉利。

7-ELEVEN為目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋、COLD STONE冰淇淋三種現做冰品於門市現場販售的連鎖超商，透過創新冰品帶來多元體驗，創造社群流量和人潮，導入現做冰品的單店平均可提升1～2成來客。看好龍年新春期間返鄉、旅遊、走春需求旺盛，特別集結三種現做冰品於新春前推出應景新口味。

2月7日至3月5日於7-ELEVEN限定門市推出象徵大吉大利好運來的「桔運龍來橘子風味思樂冰」，柑橘的清新香氣加上甜酸氣泡口感，就像金龍年迸發好運，帶來開心歡樂新年氛圍。霜淇淋販售門市同步推出「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」新口味（販售門市陸續開賣，以門市實際販售為主），使用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，強烈橘子香氣與酸甜爽口滋味，象徵「大桔大利」，售價49元。2月7日至3月5日購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，好吃更好拍，數量有限送完為止。

另外，2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出蘋果鳳梨酥口味的「蘋安旺來冰淇淋」，帶有淡淡青森蘋果香氣的蘋果風味冰淇淋，搭配清甜鳳梨果丁，再拌入酥脆餅乾增加口感。2月7日起購買全品項冰淇淋任1杯，加贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，數量有限送完為止。

7-ELEVEN「桔運龍來橘子風味思樂冰」搭配龍年特大杯杯上驚喜限定杯款，象徵龍年好運大發。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「桔運龍來橘子風味思樂冰」搭配龍年特大杯杯上驚喜限定杯款，象徵龍年好運大發。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至3月5日於7-ELEVEN霜淇淋販售門市購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至3月5日於7-ELEVEN霜淇淋販售門市購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出「蘋安旺來冰淇淋」；2月7日起購買全品項冰淇淋任1杯，加贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出「蘋安旺來冰淇淋」；2月7日起購買全品項冰淇淋任1杯，加贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出蘋果鳳梨酥口味的「蘋安旺來冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出蘋果鳳梨酥口味的「蘋安旺來冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
即日起購買特大杯思樂冰（不限口味）即可獲得龍年特大杯限定杯款，撕開「撕樂大吉」貼紙體驗杯上驚喜，限量50萬杯，出完為止。圖／7-ELEVEN提供
即日起購買特大杯思樂冰（不限口味）即可獲得龍年特大杯限定杯款，撕開「撕樂大吉」貼紙體驗杯上驚喜，限量50萬杯，出完為止。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至3月5日於7-ELEVEN霜淇淋販售門市購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至3月5日於7-ELEVEN霜淇淋販售門市購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市推出象徵大吉大利好運來的「桔運龍來橘子風味思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市推出象徵大吉大利好運來的「桔運龍來橘子風味思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供

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