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Burberry 2024秋裝 毛絨、五金、軍裝當道 優雅不羈

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本季的五金細節在鞋履、配件、珠寶上帶來令人眼睛為之一亮的創意。圖／Burberry提供（合成圖）
本季的五金細節在鞋履、配件、珠寶上帶來令人眼睛為之一亮的創意。圖／Burberry提供（合成圖）

英倫時尚=@R品牌@=a href='/search/tagging/2/Burberry' rel='Burberry' data-rel='/2/116349' class='tag'>Burberry近日發表了2024秋裝，在品牌創意總監Daniel Lee領軍下，合計51套男女服裝結合了英倫、軍事、街頭、晚宴等不同風格，並藉由各式長短靴展現男女無分性別的行動力，而柔軟帶有光澤感的毛草更出現在鞋履、服裝的不同細節，華麗十足。

長風衣外套是本季重點單品之一，但暫時放下了品牌經典格紋，改披上了軍事風格的橄欖綠色，並有男女款式可供挑選；不對稱、斜開式的拉鍊從街頭風格而來，並透過亮眼的五金賦予了活力熱血印象；原本常見於風衣外套上的腰帶也被解構並與機車騎士夾克結合，再加上腰線位置的水平扣環；同樣從軍事風格中重新解放的還有肩章、七分袖，也都轉化為女裝，或在男裝中結合肩膀鏤空的形式，剛柔並濟。

品牌創意總監Daniel Lee對金屬元件的高超品味在本季繼續蹦發，像是皮帶釦環處的鎖鏈扣頭、將皮帶金屬扣環轉譯為鞋履的表面裝飾、帶有盾牌造型的玫瑰金鑽石項鍊、帶有日式分趾鞋輪廓的新款鞋履、飾有超迷你皮革玫瑰鑲飾的尖頭鞋，都讓全數男女裝呈現更俐落、時髦。

多樣化的包款像是加大尺寸的騎士包（Knight Bag）、手提包都將成為女性愛不釋手的隨身配件，同時品牌創意總監Daniel Lee並未忘記女性對隆重晚宴、派對社交的需求，多套削肩的小禮服結合了抽繩、天鵝絨、釘飾、皺摺等手法，為禮服本身添增了個性感，尤其Daniel Lee愛用的「英倫玫瑰」更變形為胸前的類西式領結，又或帶有金屬鞋尖的超小型皮革鑲飾，從細節處盛放，展現源自英倫古典但又自帶傲氣的隨性不羈。

大尺寸的騎士包搭配上滾毛邊短靴、百褶裙，俐落有型。圖／Burberry提供
大尺寸的騎士包搭配上滾毛邊短靴、百褶裙，俐落有型。圖／Burberry提供
經典的格紋之於Burberry，已是有形的文化DNA。圖／Burberry提供
經典的格紋之於Burberry，已是有形的文化DNA。圖／Burberry提供
在街頭跟晚宴派對的兩極之間，Burberry 2024秋冬帶來了豐沛的風格可能性。圖／Burberry提供（合成圖）
在街頭跟晚宴派對的兩極之間，Burberry 2024秋冬帶來了豐沛的風格可能性。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry近日發表了2024秋裝，合計51套男女服裝展現了無分性別的優雅、個性與活力。圖／Burberry提供
Burberry近日發表了2024秋裝，合計51套男女服裝展現了無分性別的優雅、個性與活力。圖／Burberry提供
大受好評的「暖水壺」包本季推出紅色新款、同樣誘人討喜。圖／Burberry提供
大受好評的「暖水壺」包本季推出紅色新款、同樣誘人討喜。圖／Burberry提供
多套削肩的小禮服透過抽繩、天鵝絨、釘飾、皺摺等手法添增以個性感。圖／Burberry提供（合成圖）
多套削肩的小禮服透過抽繩、天鵝絨、釘飾、皺摺等手法添增以個性感。圖／Burberry提供（合成圖）
不對稱、斜開的拉鍊賦予了本季活力熱血印象。圖／Burberry提供（合成圖）
不對稱、斜開的拉鍊賦予了本季活力熱血印象。圖／Burberry提供（合成圖）

Burberry 品牌 總監

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