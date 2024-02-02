Burberry 2024秋裝 毛絨、五金、軍裝當道 優雅不羈

英倫時尚=@R品牌@=a href='/search/tagging/2/Burberry' rel='Burberry' data-rel='/2/116349' class='tag'>Burberry近日發表了2024秋裝，在品牌創意總監Daniel Lee領軍下，合計51套男女服裝結合了英倫、軍事、街頭、晚宴等不同風格，並藉由各式長短靴展現男女無分性別的行動力，而柔軟帶有光澤感的毛草更出現在鞋履、服裝的不同細節，華麗十足。

長風衣外套是本季重點單品之一，但暫時放下了品牌經典格紋，改披上了軍事風格的橄欖綠色，並有男女款式可供挑選；不對稱、斜開式的拉鍊從街頭風格而來，並透過亮眼的五金賦予了活力熱血印象；原本常見於風衣外套上的腰帶也被解構並與機車騎士夾克結合，再加上腰線位置的水平扣環；同樣從軍事風格中重新解放的還有肩章、七分袖，也都轉化為女裝，或在男裝中結合肩膀鏤空的形式，剛柔並濟。

品牌創意總監Daniel Lee對金屬元件的高超品味在本季繼續蹦發，像是皮帶釦環處的鎖鏈扣頭、將皮帶金屬扣環轉譯為鞋履的表面裝飾、帶有盾牌造型的玫瑰金鑽石項鍊、帶有日式分趾鞋輪廓的新款鞋履、飾有超迷你皮革玫瑰鑲飾的尖頭鞋，都讓全數男女裝呈現更俐落、時髦。