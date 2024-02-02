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限時3天手刀搶購！燦坤獨家「Apple Day」最高優惠35% 舊換新加碼20%
買蘋果產品年度最優惠檔期又來了！燦坤突襲宣布推出史上最長「燦坤獨家Apple Day」，2月2日起至2月4日，連續3天全Apple品項限時促銷中，全台燦坤門市與線上購物網同享同慶，快上網、到門市選購。
一年一度的「燦坤獨家Apple Day」2月2日上午11點正式開跑，單品最高折扣達35%，舊機換新機還能再享估價加碼20%優惠。使用Fula支付使用限量領券優惠碼Apple Day消費滿2萬元可享1,000元獨家現折優惠。Apple Day原廠配件指定款現折7%，同時周邊品牌盛大同慶，iPhone、iPad、Mac周邊全面下殺9折；6大品牌路由器則享有最低6折起優惠。
還有超多Apple發燒單品限時特價，MacBook Air 13吋M2享現折11%，MacBook Air M1活動價只要27,500元；指定款iPhone 15 及15 Pro限時直降9.3折；iPad Air系列及AirPods則同享9%現折優惠，第9代iPad 10.2吋Wi-Fi 64GB活動價不到1萬元、AirPods Pro 2活動價只要6,810元；Apple Watch Series 9系列指定款運動錶帶下殺8折，活動價只要25,999元。
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