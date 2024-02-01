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外送族注意了！foodpanda 2月優惠碼快筆記 pandapro新戶5折 星巴克年味新品第2杯半價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda龍年大放送，即日起至2月29日加入pandapro會員，新戶將獲得美食外送5折優惠；超級會員日再享專屬優惠，爭鮮、茶湯會、拿坡里通通只要7折。圖／foodpanda提供
foodpanda龍年大放送，即日起至2月29日加入pandapro會員，新戶將獲得美食外送5折優惠；超級會員日再享專屬優惠，爭鮮、茶湯會、拿坡里通通只要7折。圖／foodpanda提供

foodpanda龍年大放送，祭出多重優惠寵粉，即日起至2月29日首次加入pandapro的用戶，將獲得=@R美食@=a href='/search/tagging/2/外送' rel='外送' data-rel='/2/180628' class='tag'>外送5折優惠，還能立即享每週三「超級會員日」專屬優惠，週週精選不同美食品牌，本月爭鮮、茶湯會、吮指王、拿坡里不需優惠碼，通通享7折。即日起至2月8日，美食外送消費滿額輸入優惠碼「龍在過年」享8.5折；整個2月pandamart熊貓超市滿額輸入優惠碼「餓了買超市」也可享8.5折。

民眾最愛的星巴克，即日起至2月6日推出新年限定飲品 「烤蘋果風味那堤」、「福吉茶那堤」特大杯第2杯半價；2月7日至2月15日，美食外送下訂星巴克大杯美式咖啡享買2送1、大杯那堤/福吉茶那堤享買3送1；2月每週二訂購星巴克指定專區飲品還可折抵70元。

除此之外，foodpanda新春優惠不打烊，訂購達美樂、漢堡王指定餐點享買1送1；指定日期訂購必勝客滿額現折最高60元；春節期間於下午茶時段使用外帶自取訂購指定飲料店滿100元，輸入「龍厚拎」即享7折優惠；滿200元可享20%胖達幣回饋。

2月3日當天，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，消費滿699元輸入優惠碼「轟龍龍」享7.5折，最高折抵300元。即日起至2月14日，訂購家樂福量販、家樂福超市、萊爾富即贈限量刮刮卡。整個2月結帳用JCB信用卡獨家推出全平台消費滿300元，輸入優惠碼「psjcb402」折100元的限量優惠。

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