Swatch聯名Omega全套「升級版」登月表將上拍賣會！一次打包11款還能把限量手提箱帶回家！

Swatch聯名Omega的登月表，即將於2月12日至2月24日，透過蘇富比（Sotheby’s）共拍賣11套內含有在2023年曾經上市過的「升級版」表款。所得將全部捐助給國際非營利醫療教育組織奧比斯（Orbis），致力於全球救盲任務，由於其特殊性，吸引藏家們的關注。

Swatch聯名Omega登月表在推出賣破百萬只之後，品牌於2023年3月起，每一個月上市一只或兩只搭配Moonshine Gold秒針的「升級版」，再度炒熱話題。直到去年12月為止，每一款都標榜只在月圓之日製作與販售，都讓消費者與表迷，甘於在指定日期、地點排隊購買。如今在這系列告一段落，品牌結合公益活動，推出總共11套，每一套都含有11只升級版MoonSwatch表款的特別收藏品，將交由蘇富比來拍賣。因此不管過去是否沒買到而扼腕，這將會是最後一次可以完整收藏升級版MoonSwatch登月表的機會，還包含買不到的手提箱表盒。

Swatch於2023年3月起，每一個月上市一只或兩只搭配Moonshine Gold秒針的「升級版」MoonSwatch聯名腕表。圖／Omega提供

而且，Swatch為了這次拍賣會，特製出11套的表款，全部都是重新生產，並非是庫存品。這點可以從獨家BIOCERAMIC生物陶瓷表殼上，皆細心刻印出不同城市的航空代碼看出，如曼谷的BKK、香港的HKG。同時這11套腕表的箱內還附有OMEGA X Swatch經典標誌的金色單片眼鏡，以及一枚硬幣，也都刻印了相同的航空代碼，可說是既特別又珍貴，因此吸引眾人的目光。而在拍賣會之前，這11套行李箱表盒，也將於全球11個城市中Omega專賣店中展出。有興趣的人，則可自2月12日起於Sothebys.com上線參與競標，結束日期則落在下一個滿月，也就是2月24日為止，從開始到最終，都緊扣登月主題。

MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內附有OMEGA X Swatch經典標誌的金色單片眼鏡，以及一枚硬幣，刻印了不同的城市航空代碼。圖／Omega提供

總共11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒，將於全球11個城市中Omega專賣店中展出。圖／Omega提供

為了這次拍賣會，Swatch特製出11套的表款，全部都是重新生產，可以從獨家BIOCERAMIC生物陶瓷表殼上，皆細心刻印出不同城市航空代碼看出。圖／Omega提供