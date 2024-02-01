迎新春！Sony Xperia購機送好禮、加碼抽獎　獨家4招「仙女棒拍攝人像技巧」快看

農曆新年將至，Sony Xperia迎接龍躍新春，祭出Sony Xperia全系列購機優惠方案，自2月1日至2月29日於Sony行動通訊專賣店選購超感光攝影新境界Sony Xperia 1 V、年度合手旗艦Sony Xperia 5 V、全新世代防水夜拍機Sony Xperia 10 V等指定機種，可獲得30W快速充電器、專用可立式時尚保護殼，或最高2,000元配件購物金等好禮；活動期間至Sony行動通訊專賣店購買Sony Xperia系列手機，即可於現場參加「好運龍來抽抽樂」。

2月1日至2月29日於全台Sony行動通訊專賣店購買Sony Xperia 1 V，可獲得Sony原廠30W快速充電器（XQZ-UC1）及專用可立式時尚保護殼（XQZ-CBDQ），還可享指定手機舊換新再折1,000元；選購Sony Xperia 5 V，可獲得1,000元配件購物金，以及舊換新1,000元折扣；購買Sony Xperia 10 V可獲得30W快速充電器；選購Sony Xperia 1 IV 512GB版本和Sony Xperia 5 IV，可享2,000元配件購物金。活動期間至Sony行動通訊專賣店購買Sony Xperia系列手機，可於現場參加「好運龍來抽抽樂」，有機會獲得手機現折3,000元優惠或超商禮券等獎項。購機舊換新與購機抽獎詳細活動辦法請洽全台Sony行動通訊專賣店。

過年時節與親友團聚，Sony Xperia手機不僅可立即捕捉動人團圓時刻，圍爐飯後到戶外點燃仙女棒迎接新年到來，只要依照Sony Xperia傳授的簡單步驟，即可輕鬆捕捉璀璨火光軌跡，拍出最具有紀念價值的過年人像照，隨手就能特製成吸睛的拜年圖像。

●Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝人像技巧：（以下教學適用Sony Xperia 1 V及Xperia 5 V，提醒仙女棒須在空曠地區施放、務必注意安全，詳情請見各區域煙火管制條例）

1.讓仙女棒為臉部做補光：在較昏暗的場景利用仙女棒作為光源，為被拍攝者的臉部補光（請保持安全距離）。

2.一鍵拍出自然景深：開啟Sony Xperia相機內建的「散景效果」，即可一鍵拍出具有前後景深效果的自然人像照。

3.打造光斑前景：於Sony Xperia鏡頭前點燃另一支仙女棒，製造絢爛光斑感前景，大大提升照片氛圍感。

4.仙女棒光軌：使用Sony Xperia相機內建的「M手動模式」，將快門調至2秒、ISO調至50，於被拍攝者後方站立一人，並用仙女棒畫出光軌後拍攝長曝照。