快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎新春！Sony Xperia購機送好禮、加碼抽獎　獨家4招「仙女棒拍攝人像技巧」快看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：仙女棒光軌。圖／台灣索尼提供
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：仙女棒光軌。圖／台灣索尼提供

農曆新年將至，Sony Xperia迎接龍躍新春，祭出Sony Xperia全系列購機優惠方案，自2月1日至2月29日於Sony行動通訊專賣店選購超感光攝影新境界Sony Xperia 1 V、年度合手旗艦Sony Xperia 5 V、全新世代防水夜拍機Sony Xperia 10 V等指定機種，可獲得30W快速充電器、專用可立式時尚保護殼，或最高2,000元配件購物金等好禮；活動期間至Sony行動通訊專賣店購買Sony Xperia系列手機，即可於現場參加「好運龍來抽抽樂」。

2月1日至2月29日於全台Sony行動通訊專賣店購買Sony Xperia 1 V，可獲得Sony原廠30W快速充電器（XQZ-UC1）及專用可立式時尚保護殼（XQZ-CBDQ），還可享指定手機舊換新再折1,000元；選購Sony Xperia 5 V，可獲得1,000元配件購物金，以及舊換新1,000元折扣；購買Sony Xperia 10 V可獲得30W快速充電器；選購Sony Xperia 1 IV 512GB版本和Sony Xperia 5 IV，可享2,000元配件購物金。活動期間至Sony行動通訊專賣店購買Sony Xperia系列手機，可於現場參加「好運龍來抽抽樂」，有機會獲得手機現折3,000元優惠或超商禮券等獎項。購機舊換新與購機抽獎詳細活動辦法請洽全台Sony行動通訊專賣店。

過年時節與親友團聚，Sony Xperia手機不僅可立即捕捉動人團圓時刻，圍爐飯後到戶外點燃仙女棒迎接新年到來，只要依照Sony Xperia傳授的簡單步驟，即可輕鬆捕捉璀璨火光軌跡，拍出最具有紀念價值的過年人像照，隨手就能特製成吸睛的拜年圖像。

●Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝人像技巧：（以下教學適用Sony Xperia 1 V及Xperia 5 V，提醒仙女棒須在空曠地區施放、務必注意安全，詳情請見各區域煙火管制條例）

1.讓仙女棒為臉部做補光：在較昏暗的場景利用仙女棒作為光源，為被拍攝者的臉部補光（請保持安全距離）。

2.一鍵拍出自然景深：開啟Sony Xperia相機內建的「散景效果」，即可一鍵拍出具有前後景深效果的自然人像照。

3.打造光斑前景：於Sony Xperia鏡頭前點燃另一支仙女棒，製造絢爛光斑感前景，大大提升照片氛圍感。

4.仙女棒光軌：使用Sony Xperia相機內建的「M手動模式」，將快門調至2秒、ISO調至50，於被拍攝者後方站立一人，並用仙女棒畫出光軌後拍攝長曝照。

●仙女棒人像照拍攝教學Reels：https://reurl.cc/RWLZeD

Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：打造光斑前景。圖／台灣索尼提供
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：打造光斑前景。圖／台灣索尼提供
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：一鍵拍出自然景深。圖／台灣索尼提供
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：一鍵拍出自然景深。圖／台灣索尼提供
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：讓仙女棒為臉部做補光。圖／台灣索尼提供
Sony Xperia獨家4招仙女棒拍攝技巧：讓仙女棒為臉部做補光。圖／台灣索尼提供
超感光攝影新境界Sony Xperia 1 V，推出「經典黑」、「卡其綠」兩色，512GB版本參考售價41,990元、256GB版本參考售價38,990元。圖／台灣索尼提供
超感光攝影新境界Sony Xperia 1 V，推出「經典黑」、「卡其綠」兩色，512GB版本參考售價41,990元、256GB版本參考售價38,990元。圖／台灣索尼提供
合手旗艦Sony Xperia 5 V（8GB RAM／256GB ROM）推出「哇酷黑」、「哇酷白」與「哇酷藍」3色，參考售價32,990元。圖／台灣索尼提供
合手旗艦Sony Xperia 5 V（8GB RAM／256GB ROM）推出「哇酷黑」、「哇酷白」與「哇酷藍」3色，參考售價32,990元。圖／台灣索尼提供
使用Sony Xperia 1 V與Xperia 5 V搭配仙女棒，拍出4種電影般的精彩瞬間。圖／台灣索尼提供
使用Sony Xperia 1 V與Xperia 5 V搭配仙女棒，拍出4種電影般的精彩瞬間。圖／台灣索尼提供
防水夜拍機Sony Xperia 10 V推出「玫瑰黑」、「桔梗白」、「鼠尾草綠」及「薰衣草紫」4色，參考售價13,990元。圖／台灣索尼提供
防水夜拍機Sony Xperia 10 V推出「玫瑰黑」、「桔梗白」、「鼠尾草綠」及「薰衣草紫」4色，參考售價13,990元。圖／台灣索尼提供

延伸閱讀

新年時尚大片免費拍！2024「華泰唐人街」迎新春 必拍「1.7公里燈籠海、中美混搭風車庫」 還有3日限定「雙龍踩街大遊行」

全國電子春節狂送購物金再抽龍年金條 空調早販最高回饋2.2萬

小島秀技！《死亡擱淺2》近10分鐘預告自己操刀編輯 藏很多彩蛋盼玩家細細品味

小島又有新作！《死亡擱淺2》揭10分鐘新預告 代號Physint間諜遊戲同步曝光

相關新聞

限時72小時！燦坤買Dyson現折8% 滿額抽東京雙人機票

年終到手，紅包入袋，正是買3C家電的最佳時機！燦坤強打「龍轉錢坤新春購物季」，即日起至2月16日全館大型家電7.5折起、...

雙北首家LOPIA今開幕 多樣化熟食、壽司午晚餐一站解決

Global Mall環球購物中心新北中和，引進日本大型連鎖超市「LOPIA」今日在B2樓層開幕登場，為台灣3號店也是雙...

迎新春！Sony Xperia購機送好禮、加碼抽獎　獨家4招「仙女棒拍攝人像技巧」快看

農曆新年將至，Sony Xperia迎接龍躍新春，祭出Sony Xperia全系列購機優惠方案，自2月1日至2月29日於...

柿子、花生、小恐龍 精品童趣可愛限定系列迎農曆新年

迎接2024農曆新年，法國精品品牌Moynat推出諧音「好柿花生」的限量系列，以柿子、花生、發、數字8等中國傳統中象徵財...

韓廠Nexon波拉西亞戰記 遊戲橘子取得台港澳代理權

遊戲橘子今（1）日宣布取得南韓遊戲大廠Nexon史上最大規模、投入最大開發團隊之遊戲《波拉西亞戰記》台港澳代理權，預計今...

鑽石都要飛起來了！Chaumet最新高級珠寶盛風展翅

被約瑟芬欽點為「皇后的御用珠寶商」的法國珠寶品牌Chaumet藉巴黎高訂周期間，發表全新高級珠寶系列Un Air de ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。