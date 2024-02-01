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搶攻影音市場 台灣大推出HBO GO電信獨家方案

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大推出市場最低價HBO GO電信獨家方案，台灣大用戶每月僅需90元，即可支援3個裝置同時觀看。圖／台灣大哥大提供
台灣大推出市場最低價HBO GO電信獨家方案，台灣大用戶每月僅需90元，即可支援3個裝置同時觀看。圖／台灣大哥大提供

台灣大積極拓展影視內容布局，繼去年10月與華納兄弟探索集團策略聯盟共組影視基金，今（1）日再度宣布深化合作，與影音串流平台「HBO GO」強強聯手，推出市場最低價HBO GO電信獨家方案。台灣大用戶每月僅需90元，即可支援3個裝置同時觀看，並同步跟播HBO及Max原創影集、好萊塢票房鉅片與全球知名IP，歡慶獨家合作，台灣大即日起至2月14日，加碼推出新春快閃優惠，申辦12個月HBO GO方案，每月只要69元，再抽1000元mo幣。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，台灣大長期支持台灣內容產業，至今投資超過40部本土戲劇及電影，並積極與HBO GO、Disney+、BBC Studios等全球串流平台結盟，搭配5G高網速、低延遲特性，提供用戶豐富且便捷的影視娛樂體驗，未來也將持續攜手深耕影視開發、產製與行銷三大面向，壯大台灣影視生態圈發展。

全新的HBO亞洲原創製作、由郭書瑤主演2024開春最嗆辣的紓壓喜劇「何百芮的地獄毒白」，2月10日將於HBO GO獨家首播；「何百芮的地獄毒白」為彼此影業繼「孤味」後的全新力作，台灣大哥大MyVideo也參與投資，改編自人氣部落客「宅女小紅」的真實故事，即將於春節檔期2月10日於HBO GO獨家首播。

HBO GO提供「創新影集」、「賣座鉅片」、「DC超級英雄」、「家庭最愛」、「亞洲原創」等五大內容，其中包含眾多知名IP，如DC宇宙「蝙蝠俠」、「水行俠」、「神力女超人」等超級英雄電影、史詩奇幻小說改編的原創影集「冰與火之歌」、「龍族前傳」，被譽為遊戲改編影集巔峰之作的「最後生還者」、影迷新歡「Barbie芭比」等最新話題電影。HBO GO擁有豐富且全球多元片單，深受全世界影迷喜愛。

台灣大號召家人同享HBO GO帳號，單一帳號最多可分享至10個裝置，同時支援3個裝置觀賞，並提供更靈活、便捷的娛樂體驗。為回饋用戶，台灣大哥大推出電信獨家「年訂案」，市場最低價每月僅需90元，2月14日前訂閱，還享新春快閃優惠，年訂案每月69元，另有「季訂案」每月95元，及「月訂案」每月150元的選擇，申辦任一方案還可抽1000元mo幣。申辦方式可以至台灣大HBO GO網站、台灣大哥大myfone門市、台灣大客服App、客服直撥188等通路都可申辦。

台灣大攜手華納兄弟探索集團推出HBO GO電信獨家方案，暢看好萊塢鉅片、全球知名IP、HBO原創影集。圖／台灣大哥大提供
台灣大攜手華納兄弟探索集團推出HBO GO電信獨家方案，暢看好萊塢鉅片、全球知名IP、HBO原創影集。圖／台灣大哥大提供

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