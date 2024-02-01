鑽石都要飛起來了！Chaumet最新高級珠寶盛風展翅

被約瑟芬欽點為「皇后的御用珠寶商」的法國珠寶品牌Chaumet藉巴黎高訂周期間，發表全新高級珠寶系列Un Air de Chaumet，描繪鳥類靈巧而大膽的優雅姿態以及在空中展現劃破長空的飛行；多款可轉換為胸針配戴的髮飾具有與生俱來的輕盈感，滿足不同衣飾組合的需求；創意獨具的耳環則點亮了現代詩意和自由的魅力。

從Chaumet品牌創始人瑪莉艾虔尼鐸和他的兒子弗朗索瓦雷格諾勒開始，Chaumet就對羽翼世界充滿好奇，以其所擅長的自然風格不斷推陳出新。上個世紀時，約瑟夫尚美的羽翼胸針與蜂鳥胸針的寫實風格分庭抗禮，蜂鳥胸針可以轉換為帶有fil-couteau刀鋒工藝的胸針，是品牌標誌性錯視畫法工藝。影響所及，成就了品牌於60和70年代精鍛黃金羽毛的風格化。

Un Air de Chaumet由四個篇章組成，以二重奏的形式展現了鳥類飛行的迷人魅力。Plumes d'or套組頭飾以玫瑰金屬刻紋金羽毛與鑲鑽白金交替呈現，重新詮釋Chaumet獨特的冠冕；圖案也化為髮飾，以品牌經典的梨形切割鑽石描繪出鳥首，這是約瑟芬皇后最喜歡的切割方式。