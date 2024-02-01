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進擊的李敏鎬！十公尺超巨全息投影現身倫敦

聯合報／ 孫曼/即時報導
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供

隨著2024春夏系列全球上市，BOSS也在社群媒體上發表全新廣告，而BOSS全球品牌代言人李敏鎬和吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）更自即日起於倫敦波特菲爾德公園以高達10米的大型戶外全息投影影像現身，背後則是著名的倫敦橋地標。

本季形象廣告再次集結品牌代言巨星，包括首次入鏡的巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）和英國名模Adwoa Aboah，以及BOSS全球品牌代言人、韓國演員李敏鎬。主角們從微暗之處緩緩步入充滿溫暖光線的空間，表達出自我主宰的痞排信念，服裝則聚焦精緻柔和的色調與現代經典單品。同時曝光的全新的Double B monogram也運用超現實CGI技術以超大尺寸3D全息投影於全球知名地標。

同樣混合男女裝的Loro Piana 2024春夏系列形象廣告，本季由知名時尚攝影師Mario Sorrenti掌鏡，從多重感官角度描繪日本建築和鄉村景色，在人與自然、自身與各地文化、 不同世代、原生形狀與當代線條之間追求平衡。廣告拍攝採用大量自然光，提升服裝與環境之間的質感，服裝採用的色系和布料上紋理與外在環境的天然色彩和諧共存，探索一種相互連結的感覺，讓濃墨重彩的畫面，散發出喜悅、溫暖與平靜的氣息。

Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
BOSS全球品牌代言人李敏鎬以高達10米的大型戶外全息投影影像驚喜現身倫敦波特菲爾德公園。圖／BOSS提供
BOSS全球品牌代言人李敏鎬以高達10米的大型戶外全息投影影像驚喜現身倫敦波特菲爾德公園。圖／BOSS提供
BOSS全球品牌代言人吉賽兒邦臣以高達10米的大型戶外全息投影影像驚喜現身倫敦波特菲爾德公園。圖／BOSS提供
BOSS全球品牌代言人吉賽兒邦臣以高達10米的大型戶外全息投影影像驚喜現身倫敦波特菲爾德公園。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2024春夏系列廣告。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2024春夏系列廣告。圖／BOSS提供
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2024春夏形象廣告。圖／Loro Piana提供
Gisele Bündchen演繹BOSS 2024春夏系列廣告。圖／BOSS提供
Gisele Bündchen演繹BOSS 2024春夏系列廣告。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2024春夏系列廣告。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2024春夏系列廣告。圖／BOSS提供
BOSS全球品牌代言人李敏鎬以高達10米的大型戶外全息投影影像驚喜現身倫敦波特菲爾德公園。
BOSS全球品牌代言人李敏鎬以高達10米的大型戶外全息投影影像驚喜現身倫敦波特菲爾德公園。

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