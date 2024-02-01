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「菲董」的潮牌就是厲害！把春聯、福字和橘子圖騰都變成搶手貨

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日式風格龍圖案、傳統剪紙藝術和春聯元素，結合經典Billionaire Boys Club與BBC ICECREAM經典設計， 創造出一系列象徵著福氣、好運和繁榮的單品。圖／BBC ICECREAM提供
日式風格龍圖案、傳統剪紙藝術和春聯元素，結合經典Billionaire Boys Club與BBC ICECREAM經典設計， 創造出一系列象徵著福氣、好運和繁榮的單品。圖／BBC ICECREAM提供

說到流行品牌推出龍年應景服裝，不免俗的都會運用許多具有吉祥象徵的圖騰、文字來做裝飾，但作為華文市場的消費者，在看這些設計時，總是會感到彆扭，或是「微妙感」。不過「菲董」Pharrell Williams的潮牌BBC ICECREAM龍年限定系列服飾，就是能顛覆眾人的想法。

品牌藉由有日式風格龍圖案、傳統剪紙藝術和春聯元素，結合經典Billionaire Boys Club與BBC ICECREAM經典設計， 創造出一系列象徵著福氣、好運和繁榮的單品。在限定系列中，可以看到祥龍盤繞著BBC經典Arch Logo和鑽石圖像，被裝飾在棒球外套和短袖T恤上。不僅延續了受到歡迎的傳統剪紙設計，還特別加入了春聯元素，並在在眾多單品中，印製了「福」字和象徵吉祥的橘子圖案，增添了濃厚節慶氛圍。獨特的設計彰顯了BBC ICECREAM的品味和對文化多元性的尊重，即使要融入日常的潮流搭配，也完全不突兀。

BBC ICECREAM龍年限定系列彰顯了品牌風格和對文化多元性的尊重，即使要融入日常的潮流搭配，也完全不突兀。圖／BBC ICECREAM提供
BBC ICECREAM龍年限定系列彰顯了品牌風格和對文化多元性的尊重，即使要融入日常的潮流搭配，也完全不突兀。圖／BBC ICECREAM提供

而潮帽品牌NEW ERA也於年前推出NEW ERA「YEAR OF DRAGON」系列帽款，呈現濃厚節日氛圍。系列帽款設計源自於皇帝龍袍，以金黃色絲線勾勒出龍袍上的九條黃龍和五色祥雲圖案，並搭配金色金屬徽章，展現出高級質感及傳統文化底蘊。而另一款帽款則在帽款正面精美縫上象徵吉祥與權威的神龍刺繡，內襯部分則採用滿版五色祥雲圖案設計，呼應甲辰龍年特色。另外這系列也同步推出服飾單品，在黑色外套上刺有與帽款相似的神龍刺繡，不同的是在龍頭之間增添NEW ERA 59FIFT帽款，更顯穿搭張力。

NEW ERA也於年前推出NEW ERA「YEAR OF DRAGON」系列帽款，呈現濃厚節日氛圍。圖／NEW ERA提供
NEW ERA也於年前推出NEW ERA「YEAR OF DRAGON」系列帽款，呈現濃厚節日氛圍。圖／NEW ERA提供

BBC ICECREAM龍年限定系列棒球外套，15,580元。圖／BBC ICECREAM提供
BBC ICECREAM龍年限定系列棒球外套，15,580元。圖／BBC ICECREAM提供

BBC ICECREAM龍年限定系列圓領衫，4,680元。圖／BBC ICECREAM提供
BBC ICECREAM龍年限定系列圓領衫，4,680元。圖／BBC ICECREAM提供

BBC ICECREAM龍年限定系列T恤，2,280元。圖／BBC ICECREAM提供
BBC ICECREAM龍年限定系列T恤，2,280元。圖／BBC ICECREAM提供

BBC 龍年

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