「菲董」的潮牌就是厲害！把春聯、福字和橘子圖騰都變成搶手貨

說到流行品牌推出龍年應景服裝，不免俗的都會運用許多具有吉祥象徵的圖騰、文字來做裝飾，但作為華文市場的消費者，在看這些設計時，總是會感到彆扭，或是「微妙感」。不過「菲董」Pharrell Williams的潮牌BBC ICECREAM龍年限定系列服飾，就是能顛覆眾人的想法。

品牌藉由有日式風格龍圖案、傳統剪紙藝術和春聯元素，結合經典Billionaire Boys Club與BBC ICECREAM經典設計， 創造出一系列象徵著福氣、好運和繁榮的單品。在限定系列中，可以看到祥龍盤繞著BBC經典Arch Logo和鑽石圖像，被裝飾在棒球外套和短袖T恤上。不僅延續了受到歡迎的傳統剪紙設計，還特別加入了春聯元素，並在在眾多單品中，印製了「福」字和象徵吉祥的橘子圖案，增添了濃厚節慶氛圍。獨特的設計彰顯了BBC ICECREAM的品味和對文化多元性的尊重，即使要融入日常的潮流搭配，也完全不突兀。

BBC ICECREAM龍年限定系列彰顯了品牌風格和對文化多元性的尊重，即使要融入日常的潮流搭配，也完全不突兀。圖／BBC ICECREAM提供

而潮帽品牌NEW ERA也於年前推出NEW ERA「YEAR OF DRAGON」系列帽款，呈現濃厚節日氛圍。系列帽款設計源自於皇帝龍袍，以金黃色絲線勾勒出龍袍上的九條黃龍和五色祥雲圖案，並搭配金色金屬徽章，展現出高級質感及傳統文化底蘊。而另一款帽款則在帽款正面精美縫上象徵吉祥與權威的神龍刺繡，內襯部分則採用滿版五色祥雲圖案設計，呼應甲辰龍年特色。另外這系列也同步推出服飾單品，在黑色外套上刺有與帽款相似的神龍刺繡，不同的是在龍頭之間增添NEW ERA 59FIFT帽款，更顯穿搭張力。

NEW ERA也於年前推出NEW ERA「YEAR OF DRAGON」系列帽款，呈現濃厚節日氛圍。圖／NEW ERA提供

BBC ICECREAM龍年限定系列棒球外套，15,580元。圖／BBC ICECREAM提供

BBC ICECREAM龍年限定系列圓領衫，4,680元。圖／BBC ICECREAM提供