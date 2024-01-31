撐不住！肯德基蛋撻、脆雞變貴了 6品項調漲「最多貴7元」

荷包薄了！肯德基宣佈，自2月1日起，將調整青花椒香麻脆雞、義式香草紙包雞、蛋撻等6款商品的價格，漲幅1～7元。另外隨著新春將至，2月1日起，連續5天也推出優惠方案，包括雞塊、玉米濃湯等品項享「買1送1」，另外還有多款優惠代碼方案，最高享48折起。

肯德基此次漲價的品項中，「青花椒香麻脆雞」調漲3元、「義式香草紙包雞」調漲5元，「花生熔岩咔啦雞腿堡」調漲7元，「雙色轉轉QQ球」漲5元、「蛋撻」每顆調漲2元、「香酥脆薯」微調1～3元。其中「花生熔岩咔啦雞腿堡」原價140元，新價147元。「青花椒香麻脆雞」原價72元，新價75元，「蛋撻」則從45元漲為47元。至於咔啦脆雞、上校薄脆雞、薄皮嫩雞、咔啦雞腿堡、蛋撻禮盒、多人歡聚餐、早餐、69元輕鬆餐、99元雞勵餐等品項，則維持原價。

除了漲價之外，肯德基自2月1日至2月5日，連續5天推出優惠方案。包括「百事可樂（中）、4塊上校雞塊、玉米濃湯（大）」均享買1送1，現省37～52元。另外還有6組隱藏優惠代碼，其中「2盒原味蛋撻禮盒＋1份上校雞塊分享盒（代碼13692）」，原價750元，優惠價359元；「1個咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻＋1杯冰無糖綠茶（小）（代碼24314）」原價236元，優惠價120元。另外還有炸雞桶餐等不同優惠。