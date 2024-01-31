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華航升級服務迎旺季 「預約自動報到」功能全新上線

攝影中心／ 記者黃仲明／即時報導
華航全面優化數位服務項目，升級推出「預約自動報到」行動秘書，旅客於起飛前24或48小時至360天前，先行填妥護照及相關旅行證件資料，系統將自動為旅客完成報到手續。記者黃仲明／攝影
華航全面優化數位服務項目，升級推出「預約自動報到」行動秘書，旅客於起飛前24或48小時至360天前，先行填妥護照及相關旅行證件資料，系統將自動為旅客完成報到手續。記者黃仲明／攝影

寒假、春節旅遊旺季到來，華航重視用戶體驗與回饋，為更貼近旅客需求，全面優化數位服務項目，整合現行「網路報到」功能，升級推出「預約自動報到」行動秘書，旅客完成訂位購票後，依不同航線，可於起飛前24或48小時至360天前，先行填妥護照及相關旅行證件資料，屆時系統將會在航班開放網路報到時，自動為旅客完成報到手續，節省民眾報到等候時間，從容享受旅程的每一刻。

中華航空表示，迎接寒假及春季旅遊旺季，華航自2024年1月起持續增班，看準日本旅遊市場需求強勁，東北亞是持續增班的重點地區，桃園-福岡已增為每周16班，桃園-高松增為每周5班，桃園-沖繩增為每周11班，高雄-沖繩增為每周3班，桃園-釜山增為每周14班，高雄-大阪自2月2日起增為每周10班。

華航也特別在農曆春節的客運熱門時段加密班次，桃園-北海道增為每周14班，桃園-高松增為每周7班，桃園-富山每周飛航2班，以及山形、釧路、石垣島、高雄-高松、高雄-靜岡等包機。桃園-熊本也將自2月27日起增為每周5班，桃園-名古屋自3月2日起增為每周11班，密集航班提供赴日旅遊更多選擇。

此外，華航也積極布建東南亞航網，桃園-清邁1月28日起增開每周2班，至3月28日前天天直飛清邁，桃園-曼谷航線提供每周26班服務，每日早午晚出發時段隨旅客挑選安排，搭配高雄-曼谷每日一班，共計每周33班往返曼谷。桃園-馬尼拉將自4月15日起增為每周17班，搭配高雄-馬尼拉每周4班，華航共計每周21班往返馬尼拉。

華航陸續開航宿霧、峴港及清邁，東南亞地區總計飛航 15 個航點，每周近165班往返航班，其中曼谷、馬尼拉、胡志明市、河內及新加坡每日都飛航2-4班，其他主要城市如峴港、吉隆坡、檳城、雅加達、峇里島也提供天天飛航服務。

華航北美航網有美國加州安大略、洛杉磯、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大航點，為滿足季節性旅運需求，直到3月29日間，每周將提供最多8-9班直飛舊金山。而歐洲黃金六大航點華航全面直飛，包含荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，歐洲航網完整布局，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。

兩岸航線部分，松山-武漢已恢復飛航，華航集團總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點每周62班，包含桃園-北京每周7班；松山-上海虹橋每周6班、桃園-上海浦東每周15班、高雄-上海浦東每周5班；桃園-成都每周2班；桃園-廈門每周7班、高雄-廈門每周3班；桃園-廣州每周5班；桃園-深圳每周5班、高雄-深圳每周2班，松山-福州航班每周3班，松山-武漢每周2班服務旅客。

華航桃園-香港航線天天飛航，每周49班；高雄-香港每周14班，總計每周63班由台灣往返香港。華航持續掌握市場脈動，依運能規劃持續規劃航班。

華航

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