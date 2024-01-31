全球知名Capella嘉佩樂酒店開進台北！今年底敦北開幕

愈來愈多國際酒店品牌進駐台灣。全球知名的Capella Hotels and Resorts嘉佩樂酒店及度假村(以下簡稱嘉佩樂)今日宣布，Capella Taipei台北嘉佩樂酒店將於2024年底開幕，計有86間客房和套房，委由全球知名設計師André Fu設計事務所擔綱設計。

Capella Taipei台北嘉佩樂酒店位於有「台北市最美林蔭大道」之稱的敦化北路，緊鄰繁華的南京東路商圈，以及人文薈萃的民生社區，與松山機場僅5分鐘車程。賓客有如置身城市綠洲，身處繁華但能享受一方幽靜。

台北嘉佩樂酒店的外觀，由操刀東京六本木知名地標的日本地產開發商「森大廈」擔任規劃設計總顧問。酒店規劃有86間客房和套房，知名設計師André Fu設計事務所擔綱設計。旅宿空間展現細膩的人文精神與現代活力，加上嘉佩樂最為人稱道的顧客服務，預將帶來全新的在地體驗。

嘉佩樂酒店及度假村2023年被全球知名媒體Travel + Leisure雜誌美國版選為「世界旅行獎最佳酒店品牌」， 旗下新加坡嘉佩樂酒店和曼谷嘉佩樂酒店也在2023年入選全球最佳酒店Best 50榜單。

嘉佩樂對「奢華」的定義是：藉著故事敘述的方式，雕琢出真實、有意義的深度旅行體驗。集團總裁Cristiano Rinaldi表示，「台北是一個充滿文化活力和頂級市場發展潛力的城市，台北嘉佩樂不僅是一間酒店，也要讓賓客享受豐富的文化傳承。不僅是一趟旅行，更是賓客難以忘懷的美好回憶，為奢華旅行寫下的全新篇章。」

台北嘉佩樂酒店的主要餐廳The Grill，提供創意燒烤、熟成及煙燻烹調，另有中式餐廳以道地粵菜為主，以及日式餐廳提供量身訂做的無菜單料理 。此外，還有一間隱密性高的雙層酒吧，二樓提供酒店嚴選的威士忌及香檳，一樓是充滿活力的特調雞尾酒吧。在地下室還設有活力四射的音樂空間。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

嘉佩樂著名的SPA位於酒店二樓，療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程。

相關資訊可查官網：www.capellahotels.com。

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