迎NBA全明星賽到來！Canada Goose上市三方聯名限定潮裝

這根本是「即看即買」！1月下旬才在巴黎男裝周上曝光，不到一個月，台灣消費者也能入手Canada Goose與NBA、紐約潮牌KidSuper最新聯名系列。同時Canada Goose還宣布目前效力於奧克拉荷馬市雷霆隊的球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成為品牌大使，並由他來拍攝形象大片。

從2021年開始，Canada Goose就與NBA達成合作關係，並且每年都會找尋不同品牌跨界聯名，今年則是邀請曾跟Louis Vuitton、PUMA等品牌攜手過的潮牌KidSuper來操刀。擁有藝術家、設計師和KidSuper創辦人等多重身份的Colm Dillane經常以自己的具象畫作和素描為元素，洋溢著創造力和趣味性，因此三方聯名的限定系列就呈現出獨特詼諧又天馬行空的調性。這系列以Colm Dillane設計的塗鴉藝術為核心，他描繪了籃球場內熱情洋溢的球迷，以及呈現出冰山及結冰層大自然情境，被運用於羽絨外套、夾克、背心及毛帽等高機能單品上。

KidSuper創辦人Colm Dillane的塗鴉藝術為聯名限定系列核心，他描繪了籃球場內熱情洋溢的球迷，以及呈現出冰山及結冰層大自然情境。圖／Canada Goose提供

系列中最特別的就是雙面羊毛抓絨夾克，一面有著KidSuper將羊絨、聚酯纖維、尼龍等三種抓絨材質揉合，透過這三種不同絨毛高度運用， 讓夾克擁有獨特質感和手感。若將夾克翻面穿著，這一面則為Canada Goose經典Recycled Feather Light Ripstop再生防撕裂面料，觸感光滑搭配簡約俐落的純色剪裁，及同色調的Logo，展現截然不同的兩種風格。

Canada Goose宣布目前效力於奧克拉荷馬市雷霆隊的球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成為品牌大使。圖／Canada Goose提供

除了Canada Goose的限定聯名系列之外，俗稱「北臉黑標」的The North Face Urban Exploration也推出了春夏款。 以「天際穿躍」為主題，設計出如夜空中閃電的不規則印花，裝飾於連帽衝鋒衣、羽絨背心和經典NUPTSE羽絨外套上。既提供機能保護，還把延伸戶外探索風格至城市之中，讓穿著者自在穿行於街道之間。

The North Face Urban Exploration春夏款，以「天際穿躍」為主題，設計出如夜空中閃電的不規則印花。圖／The North Face提供

Canada Goose & NBA & KidSuper聯名限定系列雙面羊毛抓絨夾克，33,100元。圖／Canada Goose提供

The North Face Urban Exploration男款防潑水保暖舒適可調節羽絨外套，14,480元。圖／The North Face提供