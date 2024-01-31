現賺1200元！摩斯紅茶「買30杯送30杯」、套餐買4送1

繼日前推出「大杯紅茶買20送20」之後，摩斯漢堡自2月5日起，將再於MOS Order APP「安心取溫馨送」推出「大杯紅茶買30杯送30杯」的限量活動，每套優惠價1,200元，現省1,200元，限量1,000組，售完為止。

除此之外，2月5日至2月29日期間，還有主餐與咖啡優惠。「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡＋V型薯條＋大杯冰紅茶」組，買4送1，優惠價680元，限量3,000組。「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、及「摩斯紅茶歐蕾3杯」套組，優惠價皆為168元，限量2,000組。