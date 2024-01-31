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現賺1200元！摩斯紅茶「買30杯送30杯」、套餐買4送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡推出「大杯紅茶買30杯送30杯」限量優惠。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出「大杯紅茶買30杯送30杯」限量優惠。圖／摩斯漢堡提供

繼日前推出「大杯紅茶買20送20」之後，摩斯漢堡自2月5日起，將再於MOS Order APP「安心取溫馨送」推出「大杯紅茶買30杯送30杯」的限量活動，每套優惠價1,200元，現省1,200元，限量1,000組，售完為止。

除此之外，2月5日至2月29日期間，還有主餐與咖啡優惠。「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡＋V型薯條＋大杯冰紅茶」組，買4送1，優惠價680元，限量3,000組。「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、及「摩斯紅茶歐蕾3杯」套組，優惠價皆為168元，限量2,000組。

針對農曆新年與情人節到來，2月10日至2月12日，來店消費即贈龍年限定「一元復始」春節小卡，送完為止。2月10日至2月14日期間，凡購買摩斯漢堡雙人餐或全家餐，加贈「辣味摩斯吉士漢堡風味MOS米穀酥」1包。2月9日至2月29日，凡消費「抹茶紅豆米派＋蒟蒻」點心組，享優惠價79元，讓情侶們可以分享甜蜜。（蒟蒻可更換抹茶紅豆米派）。

摩斯漢堡推出多款咖啡套組優惠。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出多款咖啡套組優惠。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 咖啡 鱈魚

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