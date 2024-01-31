打造台北藝術周 畫協理事長陳菁螢：現在是最好的時代

「對於畫廊來說，現在是非常好的時代！」中華民國畫廊協會新任理事長陳菁螢昨舉辦媒體茶敘。她表示，疫情3年累積的能量，加上文化部的黑潮計畫「提供有史以來最大規模的支持」，帶動台灣畫廊走向國際。畫廊協會將規畫「台北藝術週 TAIPEI ART WEEK」，在10月ART TAIPEI台北國際藝術博覽會期間，與城市內的藝術展館互動；也將著手「台灣藝術市場報告」，呈現台灣藝術市場的現況與發展趨勢，勾勒台灣藏家的收藏輪廓。

文化部日前公布黑潮計畫中的視覺藝術補助，「中壯世代藝術家國際展覽補助要點」補助個人或團體推介台灣40歲以上中壯世代藝術家的藝術創作，至國內外專業展覽空間展出或國內外藝術節參展，每案補助金額最高新台幣3000萬元。「國際藝術展會補助要點」支持國內視覺藝術產業拓展海外藝術市場。參與國外斐列茲藝博會、巴塞爾展會等一級以上展會，最高可獲得總經費80%的補助；亦鼓勵國內自辦具特展專區的國際型展會。

陳菁螢表示，黑潮計畫公布後，引起亞洲業者的回響。不少東南亞策展人來台灣看藝術家工作室，政府也有類似計畫的南韓和新加坡也頻頻向台灣招手，希望有更多的合作。

陳菁螢表示，畫廊協會將策畫「台北藝術週 TAIPEI ART WEEK」，在10月ART TAIPEI台北國際藝術博覽會期間，與城市內的藝術展館聯動。此一藝術周將以台北為基地，串連各畫廊的聯合開幕與美術館館舍聯盟，以及公共藝術與各個藝術節。台北國際藝術博覽會擁有豐富的國際藏家資源與國際參展畫廊名單，希望透過台北藝術週吸引全球藝術迷與遊客 。

畫廊協會將著手進行首份「台灣藝術市場報告」。陳菁螢表示，這份報告著重對市場的觀察與分析，也是了解藏家喜好的重要參考。利用藏家的喜好結合市場分析，將其作為策略的依據，建立更有吸引力的服務項目和體系，更精準開拓藝術市場。