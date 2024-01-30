快訊

周杰倫被爆5月站上台北大巨蛋 榮登第一人！公司說話了

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LVMH表展／HUBLOT MP新表顛覆傳統 ZENITH經典內外升級

聯合報／ 孫曼/即時報導
HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供

由精品集團LVMH主辦的第5屆LVMH WATCH WEEK表展，自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，集團製表品牌紛紛發表今年度首波新作。

●Hublot MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表

宇舶表（Hublot）推出MP系列的第十款腕表，延續系列重新演繹複雜機械結構的核心精髓，大膽拋棄傳統表盤、指標和擺陀的設計，將機芯與表盤融為一體，機芯以環形方式垂直展開，以嶄新的方式展示滾輪、軸形動力儲存顯示、以及所搭載得35度傾斜陀飛輪，打造出MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。

歷時5年研發的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表，令人過目難忘：精心配置的四組環形機械裝置，在頂部以特殊滾輪取代傳統時分針，配備隱形放大鏡，使時間顯示別開生面；軸形動力顯示器以綠色和紅色清晰標記動力，底部則為35度傾角懸浮式飛行陀飛輪，結合全鋁製外框架上的獨特數字標示取代傳統秒針，營造極具未來感的風格。目前宇舶已為這獨創機械裝置申請專利。

全新的結構也搭載了與眾不同的上鍊巧思：在垂直設計中保留上鍊原理，將微型白金體巧妙地置於中央結構的兩側，並能沿著垂直軸線自由移動。可透過12點位置的表冠手動上鍊，並透過位在底蓋的第二個表冠調校時間。藍寶石鏡面完美融合三個軸的傾斜面，搭配簡約的微珠噴砂鈦金屬表殼與一體式的橡膠表帶。

●ZENITH經典升級

真力時（ZENITH）推出搭載升級版本El Primero全日曆機芯的Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，設計源自歷史，堪稱是系列中最百搭且實用的款式：保有系列清晰易讀的1/10秒計時功能同時，新加入直覺式判讀全設計的全日曆顯示，星期和月份分別顯示在左右兩個計時盤上方的視窗內，日期視窗設置於El Primero獨特的4點鐘與5點鐘之間位置。月相顯示與60分鐘計時盤同時設於6時方向。腕表配38毫米精鋼表殼，主打款式備有兩種表盤配色：運動風的銀白色熊貓蛋白石表盤，以及配銀白色計時盤和刻度的岩灰色蛋白石表盤；專賣店限定款則特別採用太陽紋橄欖綠色面盤。

而真力時旗下的另一系列Chronomaster Sport亦同時推出兩款全新力作。41毫米的Chronomaster Sport Green綠色腕表，採用了鮮明的綠色陶瓷表圈和表盤，搭配泵式計時按鈕與標誌性的三色計時盤，並首次使用全新整合式橡膠表帶，以柔軟而耐用的FKM橡膠製成，色彩與表圈完美契合；另提供三鍊節精鋼表鍊款選擇。專賣店限定的Chronomaster Sport Precious珠寶腕表，則是結合寶石鑲嵌工藝與1/10秒計時功能，具有魏德曼（Windmanstätten）花紋隕石面盤配玫瑰金表殼鍊帶與鑽石時標，表圈上鑲嵌長方形切割白鑽、黑色尖晶石，以及灰色和藍色剛玉，是系列迄今最華麗的款式。

HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，岩灰色表盤藍色皮帶款，46萬9,500。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，岩灰色表盤藍色皮帶款，46萬9,500。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Sport Green綠色腕表，精鋼綠色橡膠皮帶款。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Sport Green綠色腕表，精鋼綠色橡膠皮帶款。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，專賣店限定綠色皮帶款。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，專賣店限定綠色皮帶款。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，銀白色表盤鍊帶款，48萬7,700元。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，銀白色表盤鍊帶款，48萬7,700元。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，專賣店限定鍊帶款，48萬7,700元。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，專賣店限定鍊帶款，48萬7,700元。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Sport Precious珠寶腕表。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster Sport Precious珠寶腕表。圖／真力時提供

腕表

延伸閱讀

LVMH表展／寶格麗經典迎周年 設計摩登生活化男女皆宜

LVMH WATCH WEEK／TAG Heuer重新詮釋經典、體現創新能力 新系列腕表緊抓市場脈動

雅典 X 高雄正泰鐘表 複雜功能表展2月開跑限期秀

「神仙姐姐」劉亦菲、「最美皇后」秦嵐都愛這一手！甜美又浪漫搭出好氣質

相關新聞

迎過年逛街人潮 大江購物中心首波改裝陣容2月1日見客

疫後消費者回歸實體通路，享受逛街、美食、娛樂等實感樂趣。也愈來愈多網購出發的品牌，為擴大顧客體驗感，紛紛在實體通路展店。...

adidas攜手時尚品牌Malbon Golf 重現傳奇明星復古著裝風格

adidas Golf攜手時尚品牌Malbon Golf以傳奇歌手與演員的平克勞斯貝（Bing Crosby）的穿衣風格...

LVMH表展／HUBLOT MP新表顛覆傳統 ZENITH經典內外升級

由精品集團LVMH主辦的第5屆LVMH WATCH WEEK表展，自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，集團製表品...

漫畫星攜手好丘快閃 限量放送聯名貝果迅速秒殺

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's與橘子集團旗下beanfun!漫畫星攜手，以台灣漫畫家日下棗原創作品《三個不結...

BOUCHERON探索訂製服 高級珠寶系列展現女性力量

又是高級訂製珠寶發表時節，巴黎凡登廣場26號BOUCHERON寶詩龍總店裡，創意總監Claire Choisne親自解說...

基隆將打造40米以上摩天輪 謝國樑：北台灣觀光新亮點

基隆市長謝國樑今天宣布，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，高度規畫40米至60米之間，搭配市港的夜景燈光，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。