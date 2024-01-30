LVMH表展／HUBLOT MP新表顛覆傳統 ZENITH經典內外升級

由精品集團LVMH主辦的第5屆LVMH WATCH WEEK表展，自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，集團製表品牌紛紛發表今年度首波新作。

●Hublot MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表

宇舶表（Hublot）推出MP系列的第十款腕表，延續系列重新演繹複雜機械結構的核心精髓，大膽拋棄傳統表盤、指標和擺陀的設計，將機芯與表盤融為一體，機芯以環形方式垂直展開，以嶄新的方式展示滾輪、軸形動力儲存顯示、以及所搭載得35度傾斜陀飛輪，打造出MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。

歷時5年研發的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表，令人過目難忘：精心配置的四組環形機械裝置，在頂部以特殊滾輪取代傳統時分針，配備隱形放大鏡，使時間顯示別開生面；軸形動力顯示器以綠色和紅色清晰標記動力，底部則為35度傾角懸浮式飛行陀飛輪，結合全鋁製外框架上的獨特數字標示取代傳統秒針，營造極具未來感的風格。目前宇舶已為這獨創機械裝置申請專利。

全新的結構也搭載了與眾不同的上鍊巧思：在垂直設計中保留上鍊原理，將微型白金體巧妙地置於中央結構的兩側，並能沿著垂直軸線自由移動。可透過12點位置的表冠手動上鍊，並透過位在底蓋的第二個表冠調校時間。藍寶石鏡面完美融合三個軸的傾斜面，搭配簡約的微珠噴砂鈦金屬表殼與一體式的橡膠表帶。

●ZENITH經典升級

真力時（ZENITH）推出搭載升級版本El Primero全日曆機芯的Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，設計源自歷史，堪稱是系列中最百搭且實用的款式：保有系列清晰易讀的1/10秒計時功能同時，新加入直覺式判讀全設計的全日曆顯示，星期和月份分別顯示在左右兩個計時盤上方的視窗內，日期視窗設置於El Primero獨特的4點鐘與5點鐘之間位置。月相顯示與60分鐘計時盤同時設於6時方向。腕表配38毫米精鋼表殼，主打款式備有兩種表盤配色：運動風的銀白色熊貓蛋白石表盤，以及配銀白色計時盤和刻度的岩灰色蛋白石表盤；專賣店限定款則特別採用太陽紋橄欖綠色面盤。