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雅典 X 高雄正泰鐘表 複雜功能表展2月開跑限期秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
換上鋼琴烤漆窗框後的陳設，更帶出一份低調、雋永的暖心質感。圖／Ulysse Nardin提供
換上鋼琴烤漆窗框後的陳設，更帶出一份低調、雋永的暖心質感。圖／Ulysse Nardin提供

新年伊始，新的事物總是令人雀躍。瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）與高雄正泰鐘表合作，後者除完成店面翻新、換上全新展櫃，更帶來雅典的多款複雜功能表款，將從二月開始、限期展出。

創立至今70多年歷史的高雄正泰鐘表，服務在地收藏家與手表愛好者已歷經70多年時光。近日甫完成店面改裝的空間，再將窗框換上以鋼琴烤漆質感，傳地出細膩、典雅的溫潤感受。

近日正泰鐘表並與雅典合作，一次帶來三款複雜功能腕表，包含以多達330個零件組成機芯的BLAST單問報時腕表，其UN-621機芯是品牌自主研製的第一枚自動上鍊報時機芯，並具備飛行陀飛輪功能；融合功能與裝置之美的FREAK VISION奇想創見腕表，則以矽齒輪系的飛行卡羅素機芯為特色，最後無針、無冠、無面盤的FREAK ONE奇想腕表，更是雅典自20多年前問世至今的前衛之作。三只表款皆顛覆了想像力與當代技術的框架，雅典並在去年獲得GPHG日內瓦大賞肯定，實至名歸。

此項複雜功能表展則預計將自2024年2月1日（四）展開、直至2月18日（日）為止，可逕行前往高雄正泰鐘表七賢創始店，地址為高雄市鹽埕區七賢三路95號，亦可電洽：07-551-5456，提前預約鑑賞。

Ulysse Nardin BLAST單問報時腕表，386萬8,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin BLAST單問報時腕表，386萬8,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin FREAK ONE奇想腕表，215萬9,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin FREAK ONE奇想腕表，215萬9,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin FREAK VISION奇想創見腕表，319萬1,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin FREAK VISION奇想創見腕表，319萬1,000元。圖／Ulysse Nardin提供
位於七賢三路的正泰鐘表，已於在地擁有70多年歷史。圖／Ulysse Nardin提供
位於七賢三路的正泰鐘表，已於在地擁有70多年歷史。圖／Ulysse Nardin提供

雅典 腕表

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