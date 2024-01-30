雅典 X 高雄正泰鐘表 複雜功能表展2月開跑限期秀

新年伊始，新的事物總是令人雀躍。瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）與高雄正泰鐘表合作，後者除完成店面翻新、換上全新展櫃，更帶來雅典的多款複雜功能表款，將從二月開始、限期展出。

創立至今70多年歷史的高雄正泰鐘表，服務在地收藏家與手表愛好者已歷經70多年時光。近日甫完成店面改裝的空間，再將窗框換上以鋼琴烤漆質感，傳地出細膩、典雅的溫潤感受。

近日正泰鐘表並與雅典合作，一次帶來三款複雜功能腕表，包含以多達330個零件組成機芯的BLAST單問報時腕表，其UN-621機芯是品牌自主研製的第一枚自動上鍊報時機芯，並具備飛行陀飛輪功能；融合功能與裝置之美的FREAK VISION奇想創見腕表，則以矽齒輪系的飛行卡羅素機芯為特色，最後無針、無冠、無面盤的FREAK ONE奇想腕表，更是雅典自20多年前問世至今的前衛之作。三只表款皆顛覆了想像力與當代技術的框架，雅典並在去年獲得GPHG日內瓦大賞肯定，實至名歸。