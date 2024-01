王淨示範性感與率性兼具穿搭 粉絲搶入手同款配成情侶款

被封為「億萬票房女星」的王淨近年作品頗多,橫跨電視與電影圈,主演的「非殺人小說」也正熱播中。而新年將至,王淨再度受到Calvin Klein的邀請,拍攝限定系列內著美照,不只是大方展露好身材,還透過紅、金配色造型,向粉絲提早拜年。

時尚品牌Calvin Klein也推出龍年新春限定系列,利用生肖龍元素點綴在丹寧、外套、T恤以及內衣等經典單品上,以年輕、寬鬆的版型重新詮釋品牌日常款式。鮮豔紅色增添了時髦的活力,金色燙印Logo躍於T恤之上,精緻的提花細節點綴著在褲腰邊,注入了年輕活力、自信張揚和靈動個性。王淨在社群平台上曬出的美照就是身穿新春限定系列,兼具性感與帥氣,除了女性內著之外,更備有同款的男性緊身四角內褲,龍紋印花夾克以及緹花刺繡牛仔褲等中性單品,讓粉絲們也能和自己偶像,配搭成情侶造型。

時尚品牌Calvin Klein也推出龍年新春限定系列,利用生肖龍元素點綴在丹寧、外套、T恤以及內衣等經典單品上。圖/Calvin Klein提供

女性消費者想要穿得率性,就不能錯過AllSaints春夏設計,像是其中的Canyon系列以U2樂團的金曲「Who's Gonna Ride Your Wild Horses 」為靈感,採用岩石和夕陽漸變的天空色調,並結合小碎花和蛇紋印花,打造獨特而富有藝術感的女裝。另外,Rodeo系列則受到歌手Lou Reed所演唱的「Walk On The Wild Side」一曲中呼籲挑戰傳統歌詞啟發,運用流蘇、鉚釘、刺繡、印花碰撞和馬術細節點綴經典皮革和麂皮,展現出強烈美國復古西部主題。

AllSaints Rodeo系列女裝運用流蘇、鉚釘、刺繡、印花碰撞和馬術細節點綴經典皮革和麂皮,展現出強烈美國復古西部主題。圖/AllSaints提供

AllSaints Canyon系列採用岩石和夕陽漸變的天空色調,並結合小碎花和蛇紋印花,打造獨特而富有藝術感的女裝。圖/AllSaints提供

Calvin Klein龍年新春限定系列緊身彈性四角內褲,1,680元。圖/Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列無鋼圈薄墊內衣,1,880元。圖/Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列龍紋印花連帽上衣,7,980元。圖/Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列比基尼內褲,980元。圖/Calvin Klein提供