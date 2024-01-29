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王淨示範性感與率性兼具穿搭 粉絲搶入手同款配成情侶款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
王淨在社群平台上曬出的美照就是身穿Calvin Klein新春限定系列，兼具性感與帥氣。圖／摘自facebook
王淨在社群平台上曬出的美照就是身穿Calvin Klein新春限定系列，兼具性感與帥氣。圖／摘自facebook

被封為「億萬票房女星」的王淨近年作品頗多，橫跨電視與電影圈，主演的「非殺人小說」也正熱播中。而新年將至，王淨再度受到Calvin Klein的邀請，拍攝限定系列內著美照，不只是大方展露好身材，還透過紅、金配色造型，向粉絲提早拜年。

時尚品牌Calvin Klein也推出龍年新春限定系列，利用生肖龍元素點綴在丹寧、外套、T恤以及內衣等經典單品上，以年輕、寬鬆的版型重新詮釋品牌日常款式。鮮豔紅色增添了時髦的活力，金色燙印Logo躍於T恤之上，精緻的提花細節點綴著在褲腰邊，注入了年輕活力、自信張揚和靈動個性。王淨在社群平台上曬出的美照就是身穿新春限定系列，兼具性感與帥氣，除了女性內著之外，更備有同款的男性緊身四角內褲，龍紋印花夾克以及緹花刺繡牛仔褲等中性單品，讓粉絲們也能和自己偶像，配搭成情侶造型。

時尚品牌Calvin Klein也推出龍年新春限定系列，利用生肖龍元素點綴在丹寧、外套、T恤以及內衣等經典單品上。圖／Calvin Klein提供
時尚品牌Calvin Klein也推出龍年新春限定系列，利用生肖龍元素點綴在丹寧、外套、T恤以及內衣等經典單品上。圖／Calvin Klein提供

女性消費者想要穿得率性，就不能錯過AllSaints春夏設計，像是其中的Canyon系列以U2樂團的金曲「Who's Gonna Ride Your Wild Horses 」為靈感，採用岩石和夕陽漸變的天空色調，並結合小碎花和蛇紋印花，打造獨特而富有藝術感的女裝。另外，Rodeo系列則受到歌手Lou Reed所演唱的「Walk On The Wild Side」一曲中呼籲挑戰傳統歌詞啟發，運用流蘇、鉚釘、刺繡、印花碰撞和馬術細節點綴經典皮革和麂皮，展現出強烈美國復古西部主題。

AllSaints Rodeo系列女裝運用流蘇、鉚釘、刺繡、印花碰撞和馬術細節點綴經典皮革和麂皮，展現出強烈美國復古西部主題。圖／AllSaints提供
AllSaints Rodeo系列女裝運用流蘇、鉚釘、刺繡、印花碰撞和馬術細節點綴經典皮革和麂皮，展現出強烈美國復古西部主題。圖／AllSaints提供

AllSaints Canyon系列採用岩石和夕陽漸變的天空色調，並結合小碎花和蛇紋印花，打造獨特而富有藝術感的女裝。圖／AllSaints提供
AllSaints Canyon系列採用岩石和夕陽漸變的天空色調，並結合小碎花和蛇紋印花，打造獨特而富有藝術感的女裝。圖／AllSaints提供

Calvin Klein龍年新春限定系列緊身彈性四角內褲，1,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein龍年新春限定系列緊身彈性四角內褲，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列無鋼圈薄墊內衣，1,880元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein龍年新春限定系列無鋼圈薄墊內衣，1,880元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列龍紋印花連帽上衣，7,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein龍年新春限定系列龍紋印花連帽上衣，7,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列比基尼內褲，980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein龍年新春限定系列比基尼內褲，980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein龍年新春限定系列緹花刺繡牛仔褲，9,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein龍年新春限定系列緹花刺繡牛仔褲，9,280元。圖／Calvin Klein提供

王淨 品牌 粉絲

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