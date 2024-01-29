王淨示範性感與率性兼具穿搭 粉絲搶入手同款配成情侶款
被封為「億萬票房女星」的王淨近年作品頗多，橫跨電視與電影圈，主演的「非殺人小說」也正熱播中。而新年將至，王淨再度受到Calvin Klein的邀請，拍攝限定系列內著美照，不只是大方展露好身材，還透過紅、金配色造型，向粉絲提早拜年。
時尚品牌Calvin Klein也推出龍年新春限定系列，利用生肖龍元素點綴在丹寧、外套、T恤以及內衣等經典單品上，以年輕、寬鬆的版型重新詮釋品牌日常款式。鮮豔紅色增添了時髦的活力，金色燙印Logo躍於T恤之上，精緻的提花細節點綴著在褲腰邊，注入了年輕活力、自信張揚和靈動個性。王淨在社群平台上曬出的美照就是身穿新春限定系列，兼具性感與帥氣，除了女性內著之外，更備有同款的男性緊身四角內褲，龍紋印花夾克以及緹花刺繡牛仔褲等中性單品，讓粉絲們也能和自己偶像，配搭成情侶造型。
女性消費者想要穿得率性，就不能錯過AllSaints春夏設計，像是其中的Canyon系列以U2樂團的金曲「Who's Gonna Ride Your Wild Horses 」為靈感，採用岩石和夕陽漸變的天空色調，並結合小碎花和蛇紋印花，打造獨特而富有藝術感的女裝。另外，Rodeo系列則受到歌手Lou Reed所演唱的「Walk On The Wild Side」一曲中呼籲挑戰傳統歌詞啟發，運用流蘇、鉚釘、刺繡、印花碰撞和馬術細節點綴經典皮革和麂皮，展現出強烈美國復古西部主題。
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