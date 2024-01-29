全聯推可以吃的金元寶 大潤發開賣10倍大發糕 年前採購把握這6天限時優惠

迎接新年少不了祭祀拜拜求平安，全聯與大潤發推出多款祭祀品項及優惠，包含拜拜用品、零食、傳統小點等，並將傳統與現代結合，讓祭祀糕點兼顧習俗又方便、有新意。採購年貨限時優惠快筆記下來，2月3、4、7、8日於全聯實體門市使用PX Pay（含PX Pay儲值金、PX Pay信用卡）或全支付單一支付工具全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；大潤發2月3日至2月8日，會員單筆滿2,000元，送9折現金抵用券。

全聯將拜拜常見的「金元寶」、「有求必應擲筊」變成糕餅，連拜拜用的三牲全雞、全魚、豬肉也都做成「素食餅三牲」，通通包進滿滿鳳梨醬餡，造型維妙維肖、可愛討喜。年節時髦供品還有將傳統米食注入創意的We Sweet「紅龜粿」、「草仔粿」，紅龜粿紅豆內餡綿密香甜，草仔粿為油蔥綠豆餡，小巧可愛尺寸，讓你嘴饞也不會有太多罪惡感。

而大潤發則是推出2.7公斤「特大發糕」，約為一般發糕10倍大，保佑家庭整年發財、高升；還有4倍大的「巨大麵龜」，有著團圓和諧、龜壽綿延之意，肯定是供桌上另一個焦點。另外也因應龍年應景推出「龍型蛋糕」，由大潤發26年專業經驗烘焙師手工製作，黑櫻桃與布丁夾層，口感輕柔不膩，8吋特價699元。