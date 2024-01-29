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身份證有「2、6、8」任2碼！和牛、烏魚子、螃蟹吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
夯下去針對壽星方案，提供全桌免費升級「北海道大帆立貝」吃到飽。圖／馬辣提供
夯下去針對壽星方案，提供全桌免費升級「北海道大帆立貝」吃到飽。圖／馬辣提供

隨著進入1月底，馬辣集團集結旗下的多個餐飲品牌，推出一系列不同優惠方案。若身份證包含「2、6、8」任2碼，就可享「升級美國見島和牛吃到飽」、「雲林北港烏魚子吃到飽」等不同優惠。另外針對「2月壽星」，也有「升級美國見島和牛／SRF極黑和牛吃到飽」、「美國Prime神仙牛吃到飽」等不同優惠。

2月1日至2月29日期間，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照，號碼含「2、6、8」任二碼（可重複，例如22、66），只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「二月升級活動」並出示證件，即可享受不同的品牌優惠。

【熊一頂級燒肉】：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

【哞哞屋和牛燒肉】：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去新潮和牛燒肉】：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。

【狗一下居酒食堂】：不限時段，全桌單點消費滿1,000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。

除此之外，除了2月的證件對對碰升級活動外，當月壽星提前至少1日預定位置，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前出示身份證件並公開打卡，即可享壽星專屬優惠。

【熊一頂級燒肉】：全桌免費升級「美國見島和牛或SRF極黑和牛」吃到飽

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】：全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽

【問鼎 ‧ 皇上吉祥宮廷火鍋】：含壽星三成人同行，每人消費滿1000元即贈「生日肉蛋糕」1個（價值680元，限兌1份）

【新馬辣經典麻辣鍋】：全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】：全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽

【狗一下居酒食堂】：全桌消費滿千元，即贈「鮭魚毛毛蟲壽司」1份

【哞哞屋和牛燒肉】：全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】：全桌每成人贈「九孔鮑魚」1顆

【夯下去新潮和牛燒肉】：選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」方案、全桌免費升級「北海道大帆立貝」吃到飽

【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】：壽星本人贈「北海道生食級干貝」1顆

【肉之間 ‧ 大盤肉幸福鍋物】：壽星本人贈「巨大海虎蝦」1份

問鼎針對壽星，提供「生日肉蛋糕」方案。圖／馬辣提供
問鼎針對壽星，提供「生日肉蛋糕」方案。圖／馬辣提供
「狗一下」符合條件者，滿額就加贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
「狗一下」符合條件者，滿額就加贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
熊一可升級「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供
熊一可升級「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，哞哞屋可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，哞哞屋可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
涮樂和牛推出優惠方案，可享「三點蟹」吃到飽。圖／馬辣提供
涮樂和牛推出優惠方案，可享「三點蟹」吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，「夯下去」升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，「夯下去」升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

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