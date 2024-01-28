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奢華巨鑽刻畫生命的演進 LV高級珠寶Deep Time再進化

聯合報／ 孫曼/即時報導
Flower花卉戒指，白K金鑲嵌1顆0.37克拉D–IF LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Flower花卉戒指，白K金鑲嵌1顆0.37克拉D–IF LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供

路易威登(（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎高訂周期間發表高級珠寶系列Deep Time的第二、也是最終篇章，再度透過珠寶語彙深入地講述著大地寶藏、蛻變之美和生命連結的精彩故事。此系列為路易威登腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof設計的第五個高級珠寶系列，共50件作品分為10個互相關聯的主題。

延續Deep Time第一篇章的旅程，系列高級珠寶從地質開始，前往岡瓦納大陸（Gondwana）和勞亞大陸（ Laurasia）兩個盤古大陸構成的時空。第二篇章的以黃鑽詮釋人類的起源「勞亞大陸」，充滿力量感的項圈項鍊描繪地球的圓周運動，以7排裝飾著品牌標誌V形圖案鍊圈組成，主鑽為5.02克拉祖母綠切工黃鑽和3.11克拉LV Monogram花卉形切工鑽石，配上猶如經典Damier圖騰的祖母綠切工鑽石，為第二篇章最貴重的作品。

隨著生命進化來到新的地質年代，「Drift飄流」以金黃色剛玉象徵能量強大、充滿活力的太陽，搭配剛勁的鏤空V形圖案，呈現出經典、輕盈、優雅的設計，代表作為鑲嵌重達30.47克拉的八角形階梯式切工剛玉的單鍊項鍊。接著則是「Myriad無盡」蜿蜒纏繞如DNA的雙螺旋形狀，項鍊與手鐲以一根根裝點珠寶的飾釘排列成螺旋狀、形成V形波浪，並以繩索將兩個部分纏繞緊束，賦予作品未來主義風格。

接下來是Deep Time的新主題「Symbiosis共生」，靈感來自地球上的第一個陸地生態系統：真菌和菌絲。系列採用柔美的淡粉色和紫色尖晶石為主角，皆來自於越南和坦尚尼亞。具象化到多練項鍊特別選部不同切割的尖晶石並鑲嵌成不同高度，展現立體感，穿插錯落的LV Monogram星形切工鑽石，使構圖和比例變得更豐富，內側更精心裝飾令人會心一笑的蘑菇圖案。

隨著生命從這些共生模式進化為「Fossils化石」，並繁榮茁壯成「Plants植物」。「Fossils化石」以更簡約、經典的方式延續第一篇章的設計，以黃K金和白K金雙色貴金屬襯托皇家藍藍寶石。「Plants植物」則沿襲第一篇章之概念，以更寫實地詮釋植物：可轉換裝飾著由400多顆客製化切工尚比亞祖母綠和鑽石鋪鑲而成的三片葉子，其中兩片可以拆下作為胸針配戴。

最後，「Skin表皮」是Deep Time 的另一個新主題，特別選用坦尚尼亞烏姆巴（Umba）流域的剛玉，其獨特的粉紅色和橙色色調與玫瑰金相互呼應。設計上採用現代感的幾何編織形狀，類似樂高積木的棋計，共鑲嵌近300顆客製化切工烏姆巴剛玉。

「Bones骨骼」 則是Deep Time向人類建築的致敬。呼應第一篇章Bones骨骼項鍊複雜織網結構，第二篇章的項圈式項鍊，使用不同高度的方形、 矩形鑽石交替排列成構圖，最後點綴1顆LV Monogram星形切工鑽石和1顆16.92克拉澳洲蛋白石。「Seeds種子」象徵寶藏的誕生，選用珍珠為主角，管狀造型雙鍊項鍊以43顆大溪地灰珍珠與鑽石組成；最後，「Flowers花卉」主題，以白色鑽石向Monogram致敬。

Seeds種子項鍊，白K金鑲嵌1顆1.10克拉F VVS2 LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Seeds種子項鍊，白K金鑲嵌1顆1.10克拉F VVS2 LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Laurasia勞亞大陸項鍊，黃K金、玫瑰金、鉑金鑲嵌1顆5.02克拉FVY IF祖母綠切工黃鑽、1顆3.11克拉D IF LV Monogram花卉形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Laurasia勞亞大陸項鍊，黃K金、玫瑰金、鉑金鑲嵌1顆5.02克拉FVY IF祖母綠切工黃鑽、1顆3.11克拉D IF LV Monogram花卉形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Symbiosis共生項鍊，白K金鑲嵌2顆梨形切工紫色尖晶石，分別為4.13克拉和10.11克拉、1顆10.03克拉枕形切工粉紅色尖晶石、1顆8.46 克拉枕形切工紫色尖晶石、1顆10.67克拉枕形切工藍色尖晶石、4顆1.89克拉LV Monogram星形切工鑽石，以及數顆尖晶石和鑽石。圖／路易威登提供
Symbiosis共生項鍊，白K金鑲嵌2顆梨形切工紫色尖晶石，分別為4.13克拉和10.11克拉、1顆10.03克拉枕形切工粉紅色尖晶石、1顆8.46 克拉枕形切工紫色尖晶石、1顆10.67克拉枕形切工藍色尖晶石、4顆1.89克拉LV Monogram星形切工鑽石，以及數顆尖晶石和鑽石。圖／路易威登提供
Plants植物戒指，白K金和黃K金鑲嵌1顆1.62克拉祖母綠切工祖母綠、25顆2.86克拉客製化切工紅寶石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Plants植物戒指，白K金和黃K金鑲嵌1顆1.62克拉祖母綠切工祖母綠、25顆2.86克拉客製化切工紅寶石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Bones骨骼項鍊，白K金鑲嵌1顆1.02克拉 E - VVS1 LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Bones骨骼項鍊，白K金鑲嵌1顆1.02克拉 E - VVS1 LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Fossils化石項鍊，鉑金、黃 K 金鑲嵌1顆5.18克拉枕形切工藍寶石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Fossils化石項鍊，鉑金、黃 K 金鑲嵌1顆5.18克拉枕形切工藍寶石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Skin表皮項鍊，玫瑰金、鉑金鑲嵌83顆19.45克拉烏姆巴藍寶石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
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Drift飄流項鍊，白K金鑲嵌1顆斯里蘭卡30.47克拉八角形階梯式切工金黃色剛玉和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Drift飄流項鍊，白K金鑲嵌1顆斯里蘭卡30.47克拉八角形階梯式切工金黃色剛玉和數顆鑽石。圖／路易威登提供
路易威登發表高級珠寶系列Deep Time第二篇章。圖／路易威登提供
路易威登發表高級珠寶系列Deep Time第二篇章。圖／路易威登提供
Myriad無盡項鍊，白K金鑲嵌4顆1.91克拉LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供
Myriad無盡項鍊，白K金鑲嵌4顆1.91克拉LV Monogram星形切工鑽石和數顆鑽石。圖／路易威登提供

鑽石 珠寶

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