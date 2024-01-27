快訊

難忘10年前黃色小鴨 高雄情侶變夫妻「今帶小孩來」

中央地方補助送托、自己帶差3.6倍 全職家長：難道媽媽不如保母？

搶攻年節市場 花蓮區漁會優惠價推4款限量海鮮禮盒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮區漁會行銷漁產，推出4款年節禮盒，以各式魚類搭配蝦子、透抽等海味，歡迎民眾選購。記者王燕華／攝影
花蓮區漁會行銷漁產，推出4款年節禮盒，以各式魚類搭配蝦子、透抽等海味，歡迎民眾選購。記者王燕華／攝影

農曆春節將近，許多民眾忙著備辦年貨，花蓮區漁會搶攻年節送禮市場，推出4款海鮮禮盒，有各式鮮魚、透抽、蝦子、烏魚子等搭配，以市價75折優惠行銷，價位從1000元至3000元，即起至2月2日受理宅配到家，也可到漁會購買，2月3、4日配合縣府年貨大街擺攤販售。

花蓮區漁會今天在花蓮漁港辦活動行銷漁產品，討海人出身的漁會總幹事林俊吉現場露一手殺魚秀，示範分切東部盛產的鬼頭刀，只見他拿起魚刀切魚、去鰓去內臟、接著剝皮再剔除魚骨，身手相當俐落。

林俊吉說，鬼頭刀是東部重要漁獲，每年4月到6月最盛產，農曆8月15日過後也會順著黑潮來到東部，鬼頭刀一尾最重可達15公斤，魚刺少且低脂高蛋白，很適合長輩、小孩食用。他推薦，新鮮鬼頭刀可採油炸、乾煎、煮漁湯方式料理，都很美味。

他表示，今年漁會年節禮盒主打在地本港現撈漁獲，依品項多寡分為1000、1500、2300到3000元共4種價位，內含午仔魚、黃雞魚、馬加魚、黑魽、蝦子、透抽等不同品項，約是市價75折。

以3000元的「十全十美」禮盒為例，包含整尾的午仔魚、黑魽、黃金鯧、馬加魚切片等7種魚類，還有一口吃烏魚子、白蝦、花枝丸、虱目魚丸、透抽等，共12種品項，相當適合全家人團圓料理享用。

今天現場也有鮮魚品嘗、海洋陶藝模型彩繪、鬼頭刀魚丸、大漁旗彩繪等DIY，相當熱鬧，縣府農業處長陳淑雯到場支持，品嘗現炸魚丸，大讚新鮮又好吃。她說，縣府年貨大街將於2月3日至8日在日出大道辦理，不管是漁會的年節禮盒，或是縣內農漁友的產品，都會在年貨大街展售，歡迎民眾踴躍採購。

花蓮區漁會總幹事林俊吉（左）今天擔綱殺魚秀，切魚、剝皮、分肉，手法相當俐落，吸引民眾圍觀。記者王燕華／攝影
花蓮區漁會總幹事林俊吉（左）今天擔綱殺魚秀，切魚、剝皮、分肉，手法相當俐落，吸引民眾圍觀。記者王燕華／攝影
花蓮區漁會總幹事理事長張國賢（右）、林俊吉表示，漁會以市價75折優惠推出年節禮盒，歡迎選購。記者王燕華／攝影
花蓮區漁會總幹事理事長張國賢（右）、林俊吉表示，漁會以市價75折優惠推出年節禮盒，歡迎選購。記者王燕華／攝影

年貨大街 花蓮 春節 魚類 蝦子 海鮮

延伸閱讀

水交社年貨大街夯到台灣燈會 台南警交通疏導報你知

迪化年貨大街開跑！北市消保官首日稽查 12攤商價格標示不清

採買年貨不用再往新竹市區跑！竹北首次舉辦年貨大街

台南新化年貨大街2/2登場為期6天 逾170多攤商機上看2千萬

相關新聞

古坑茂谷柑年節好評不斷 今上架劍湖山度假大飯店

雲林縣古坑鄉茂谷柑進入產季，因外色橘黃亮眼，是許多消費者年節採購首選，鄉公所、農會輔導農民打造茂谷柑禮盒、雪Ｑ餅、茂谷柑...

搶攻年節市場 花蓮區漁會優惠價推4款限量海鮮禮盒

農曆春節將近，許多民眾忙著備辦年貨，花蓮區漁會搶攻年節送禮市場，推出4款海鮮禮盒，有各式鮮魚、透抽、蝦子、烏魚子等搭配，...

中台灣元宵燈會「Party All Night 龍」燈區 集結29區特色花燈

2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」2月16日至25日將在台中中央公園登場，民政局打造「Party All Night 龍...

星巴克12款「當紅必喝飲料」買一送一！網友力推這款飲品

你心目中的星巴克「當紅必喝飲料」是什麼？12款票選最夯風味出爐，1月29日(一)至31日(三)限時三天、活動當日11:0...

路易莎旗下「初泰PIKUL」年菜開賣！前總理家族認證

路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團的正宗泰國料理餐廳，在台開創旗下泰國料理品牌「初泰PIKUL」，店名中的...

大苑子提前發紅包！優惠券、刮刮卡、轉盤 好運連發

大苑子提前歡慶新年，即日起推出「咚龍咚龍 握福財龍來報到」新春3重好禮活動，優惠連發之外，還有多款新品報到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。