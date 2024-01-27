搶攻年節市場 花蓮區漁會優惠價推4款限量海鮮禮盒

農曆春節將近，許多民眾忙著備辦年貨，花蓮區漁會搶攻年節送禮市場，推出4款海鮮禮盒，有各式鮮魚、透抽、蝦子、烏魚子等搭配，以市價75折優惠行銷，價位從1000元至3000元，即起至2月2日受理宅配到家，也可到漁會購買，2月3、4日配合縣府年貨大街擺攤販售。

花蓮區漁會今天在花蓮漁港辦活動行銷漁產品，討海人出身的漁會總幹事林俊吉現場露一手殺魚秀，示範分切東部盛產的鬼頭刀，只見他拿起魚刀切魚、去鰓去內臟、接著剝皮再剔除魚骨，身手相當俐落。

林俊吉說，鬼頭刀是東部重要漁獲，每年4月到6月最盛產，農曆8月15日過後也會順著黑潮來到東部，鬼頭刀一尾最重可達15公斤，魚刺少且低脂高蛋白，很適合長輩、小孩食用。他推薦，新鮮鬼頭刀可採油炸、乾煎、煮漁湯方式料理，都很美味。

他表示，今年漁會年節禮盒主打在地本港現撈漁獲，依品項多寡分為1000、1500、2300到3000元共4種價位，內含午仔魚、黃雞魚、馬加魚、黑魽、蝦子、透抽等不同品項，約是市價75折。

以3000元的「十全十美」禮盒為例，包含整尾的午仔魚、黑魽、黃金鯧、馬加魚切片等7種魚類，還有一口吃烏魚子、白蝦、花枝丸、虱目魚丸、透抽等，共12種品項，相當適合全家人團圓料理享用。

今天現場也有鮮魚品嘗、海洋陶藝模型彩繪、鬼頭刀魚丸、大漁旗彩繪等DIY，相當熱鬧，縣府農業處長陳淑雯到場支持，品嘗現炸魚丸，大讚新鮮又好吃。她說，縣府年貨大街將於2月3日至8日在日出大道辦理，不管是漁會的年節禮盒，或是縣內農漁友的產品，都會在年貨大街展售，歡迎民眾踴躍採購。