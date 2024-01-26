8間亞洲最美安縵酒店 美食、焚香、篝火舞精彩迎龍年

安縵奢華酒店集團以融入當地的唯美設計、高隱私性著稱，低調高雅、一房難求，也是許多旅人的夢。2月即將迎來農曆新年，安縵亞洲各館也正準備著喜迎龍年春節，從團圓飯、煙火演出、點燈儀式，以及一系列古老而傳統的民俗活動，將爲吉祥新歲拉開帷幕，陪伴旅人們展望幸運美好的新年。

●養雲安縵/中國

養雲安縵2月期間，酒店楠書房將舉辦書法和剪紙等沉浸式體驗課程，2月9日還將於辣竹餐廳推出團圓飯，2月10日有傳統的舞龍舞獅活動，慶祝新年伊始。２月25日前，旅客還可以點亮象徵新春的賀年樹，歡送兔年，迎接龍年。

●大研安縵/中國

大研安縵位於聯合國教科文組織世界遺產地的古城內，當地少數民族納西族將以傳統的慶祝活動，炒熱整個2月。其中，除夕夜（納西文化中的「納督Da Du」）當地的精神首領將舉辦書法班，講解貼春聯的習俗。2月9日於縵逸軒舉辦特別的除夕晚宴，伴隨著納西手鼓音樂歡樂過年。大年初一，有當地納西族首領主持的祈福活動，地點在麗江最大的寺廟文昌宮，以奇特的祭祀儀式祈求來年平安吉祥。接下來還有各種慶祝活動，包括焚香、東巴祈福、篝火舞和剪紙活動等。

●安縵諾怡/越南

2月9日，入住安縵諾怡的旅客將有機會學習如何製作當季傳統的糯米糕（bánh chưng cake），並在山頂主餐廳享用越式美食。第二天慶祝活動繼續進行，包括當地僧侶主持的佛教祈福儀式、雞尾酒調製體驗，以及海陸燒烤大餐，賓客們可盡情享用當地鮮美的龍蝦、扇貝和牡蠣等豐富美食。

●安縵薩拉/柬埔寨

安縵薩拉最精彩的活動，在2月10日的月光晚宴，現場備有開心果酥烤羊肉和香煎扇貝等特色美味。這場晚宴在西哈努克國王前皇家住所、燭光環繞的池畔，主廚將獻上三道式盛宴，餐後，賓客可散步前往酒店的屋頂露台，繼續享用雞尾酒和中國米酒。2月11日的新年下午茶也別具特色，有鮮肉餃子、香煎大蝦，以及龍年主題的糯米糕和甜甜圈等中式甜點。

●安縵塔迦/老撾

位於老撾的安縵塔迦，將以婆羅門特色的栓線祈福儀式（Baci Ceremony），也就是琅勃拉邦流傳數百年的古老儀式，來迎接新年的開始。2月10日晚上，賓客們可出席「星空下的晚宴」（A Night Under the Stars），在璀璨星空下享用蒸餃和香料鱸魚等中式美味。此外，酒店的佛教學習中心也將舉辦一場別開生面的人文活動，包括老撾國王顧問兼王室首相TS Somsanith之子、王室後裔Tiao Nithakong主持的講座。

●安縵璞樂/菲律賓

安縵璞樂是靜賞月相變化的美地。2024年2月9日，當新月在菲律賓的這座私人島嶼上空升起，海灘俱樂部一場中國風的農曆除夕晚宴夜隨之開場，屆時將有舞獅表演和煙火秀等熱鬧活動輪番上演。春節慶祝活動將會延續整個周末，包括安縵水療中心舉辦促進氣血流動的「龍形流動瑜伽課程」，兒童俱樂部也將在2月8日至13日舉辦各種中國藝術和手工藝活動。

●安縵努沙杜瓦別墅/峇厘島

中國農曆新年在印尼當地被稱為「Imlek 」或春節(the Spring Festival)，於峇厘島和印尼群島同樣會歡慶新年。安縵的五間酒店如項鍊般串聯起美麗如畫的群島，也將熱情準備迎接農曆新年的到來。賓客可在安縵努沙杜瓦別墅的泳池畔安排一場私人的烤乳豬派對，沐浴在柔和月光下，欣賞舞蹈表演、聆聽中國樂音。

●安縵喀拉/不丹

在安縵喀拉的五間小屋歡慶龍年到來，是另一種精彩。酒店提供一系列沉浸式的體驗，讓旅客們感受這個傳奇佛教王國的多彩文化。從不丹辣椒與香料烹製的龍年晚宴，到射箭和飛鏢比賽，多彩紛呈，不一而足。如果想參加更有意義的慶祝活動，可以選擇雷龍的祈福儀式，或在山谷中的寺廟與寺院裡點亮108盞酥油燈，包括帕羅的虎穴寺，廷布的Pangri Zampa占星學校，以及普那卡宗、崗堤寺和布姆唐的簡培寺。

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