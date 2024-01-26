搶攻萌商機 高雄飯店業推搭遊艇、賞黃色小鴨獨家行程

「黃色小鴨」將重磅登場，高雄飯店業摩拳擦掌搶攻萌商機，其中晶英國際行館推出遊艇賞鴨住房專案，讓遊客能近距離欣賞黃色小鴨身影！

迎接黃色小鴨重返，高雄觀光、交通產業幾乎總動員，緊鄰愛河灣的漢神百貨，即日起到2月25日，每晚6點到10點即以燈光在外牆呈現「雙鴨」圖騰，宣告黃色小鴨到來。

在地各餐廳、飯店， 從住房、餐食到生活用品也絞盡腦汁搶搭這波「萌」高機，其中晶英國際行館，直接結合遊艇業推案，霸氣十足。

高雄晶英國際行館這次為遊客打造搭遊艇、賞小鴨獨家行程，從晶英國際行館出發至嘉信22號遊艇碼頭搭貴賓專屬遊艇，將行經高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸及棧二庫，回程經高雄港旅運中心航向夢時代後再返程。

晶英國際行館表示，入住或在Ukai-tei Kaohsiung用餐的遊客，不限消費金額都可加價購買行館獨家遊港賞鴨行程，1月27日，2月24日採周六限定，7天前訂購有「早鴨價街 ，包船則可自彈性選擇日期。航程約2小時，使用嘉信遊艇70呎尊寵遊艇，舒適平穩，除可以獨特視角飽覽愛河灣、高雄港無限風光，及黃色小鴨的雙倍可愛，還能在遊艇上與兩隻黃色小鴨合影留念。

坐擁亞灣區的承億酒店，是高雄唯一擁有私人遊艇的五星級飯店，也是高空觀賞黃色小鴨的絕佳地點。配合這次黃色小鴨「冬日遊樂園」活動，1月27日到2月25日推出「萌遊港灣」住房專案，平日經典和式雙人房6600元起，選此專案另加購早餐，可享買一送一優惠，再加贈高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」。