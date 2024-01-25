吳姍儒也被吸進Diamond Towers逛 AHKAH開台北第二店

日本精緻珠寶品牌AHKAH，自層2019年進入台灣市場以來，以素雅精巧的日系輕珠寶設計備受台灣女性喜愛，在眾所期盼之下，日前於台北新光三越忠孝館（Diamond Towers）二樓全新開幕全台第二家專賣店，除了與日本同步推出最新寶系列，今（1月25）日開幕活動，對於穿戴輕珠寶格外有心得的女星吳姍儒（Sandy）也特地抽空出席剪綵，演繹AHKAH signature經典系列中最受歡迎的chandelier系列。

吳姍儒Sandy出席AHKAH 台北新光三越忠孝館（Diamond Towers）開幕剪綵。記者李政龍／攝影

吳姍儒表示自己因為AHKAH終於有機會到Diamond Towers逛街，店面明亮又細膩的風格，跟品牌的珠寶一樣備受喜愛；AHKAH的輕珠寶看起來雖然不大但是配戴起來非常能畫龍點睛，「小而有力（small but potent）」，是最吸引她的特質。她分享自己經常在社群網路上觀察如何穿搭珠寶，有的名媛母女會一起配戴同款，還有許多歐美網美穿著比基尼搭上一條AHKAH的項鍊就非常有型，不過她也也笑說自己不適合這種火辣的風格，雖然向來很喜歡配戴首飾，但當媽媽後的穿戴方式也會因為生活的改變有所不同。

吳姍儒Sandy出席AHKAH 台北新光三越忠孝館（Diamond Towers）開幕剪綵。記者李政龍／攝影

AHKAH在英籍創意總監Katie Hillier 的引領之下，設計獨具創意且富現代感，結合英國的經典氣息，並融合精緻與自然的風格元素，風格備受好評。AHKAH signature經典系列中，又以氣息華貴的水晶吊燈為靈感的chandelier系列最為出名，以流蘇般的漸層長度線條，散發迷人的光芒。全新款式設計更現代、更活潑年輕，例如沿著領口勾勒出迷人曲線的頸鍊，造型前衛之際搭配度也很高，不僅適合日常搭配，出席重要場合配戴也能增添成熟華麗的魅力風格。

吳姍儒Sandy出席AHKAH 台北新光三越忠孝館（Diamond Towers）開幕剪綵。記者李政龍／攝影