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前F1冠軍出陣！勞力士Daytona耐力賽65周年 周末開跑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
長達24小時的耐力賽，既考驗技巧也關乎耐力，一如一枚精準機芯的精密表現與恆常動力輸出。圖／ROLEX提供
長達24小時的耐力賽，既考驗技巧也關乎耐力，一如一枚精準機芯的精密表現與恆常動力輸出。圖／ROLEX提供

賽道上的勝負常在十分之一甚至百分之一秒以內，這也是賽車賽事令人熱愛之處。勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）將在2024迎向65周年紀念，同時品牌代言人詹森巴頓（Jenson Button）也將在第62屆賽事中參賽，競逐桂冠，再度彰顯瑞士鐘表品牌勞力士（ROLEX）奮鬥不懈、追求更高成就的共同精神。

長達24小時連續高速疾駛的耐力賽，橫跨了白晝與黑夜，賽事既考驗技巧也關乎策略與耐力。勞力士自1960年代開始支持迪通拿24小時耐力賽、並從1992年成為賽事冠名贊助，而2024年的賽事中，最大亮點首推勞力士代言人、前F1冠軍英國名將Jenson Button也將再披戰袍，駕駛Acura ARX-06原型車參賽。同時主賽事前，還將有勞力士迪通拿24小時耐力賽測試賽（ROAR Before the Rolex 24）為大賽暖身、增添觀賽樂趣，大賽則將在本周末1月27日（六）至28日（日），連續24小時競速。

而一如大會傳統：耐力賽的贏家將獲贈一只勞力士的Cosmograph Daytona表款，以輝映其在賽事中的優異表現與恆常努力。這只勞力士Cosmograph Daytona表款將具備抗刮磨的Cerachrom陶瓷字圈，可累積計算12小時、30分鐘的計時積分盤，封閉式後底蓋將刻有ROLEX 24 DAYTONA WINNER 2024的字樣，40毫米的表款使用了蠔式鋼與黃金於表殼、表帶、表冠等不同細節，金銀雙色輝映。

顯然只有極少數人能成為專業車手、拿下冠軍因此贏取這只表款，但選購一只常規款Cosmograph Daytona表款則相對容易，表款訂價70萬2,000元，另有白色黃金、黃金、永恆玫瑰金表殼搭配鏈帶或橡膠表帶等多種款式，價格店洽。

曾在2000至2016年間活躍於F1一級方程式賽車的Jenson Button，將於今年參賽。圖／ROLEX提供
曾在2000至2016年間活躍於F1一級方程式賽車的Jenson Button，將於今年參賽。圖／ROLEX提供
勞力士迪通拿24小時耐力賽測試賽（ROAR Before the Rolex 24）將在正賽前舉辦、為賽事暖身。圖／ROLEX提供
勞力士迪通拿24小時耐力賽測試賽（ROAR Before the Rolex 24）將在正賽前舉辦、為賽事暖身。圖／ROLEX提供
勞力士從1992年成為大賽冠名贊助，因此賽道內外不時可看到綠底、黃字的ROLEX與皇冠字樣。圖／ROLEX提供
勞力士從1992年成為大賽冠名贊助，因此賽道內外不時可看到綠底、黃字的ROLEX與皇冠字樣。圖／ROLEX提供
勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）將在2024迎向65周年紀念，別具意義。圖／ROLEX提供
勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）將在2024迎向65周年紀念，別具意義。圖／ROLEX提供
依循大會傳統，賽事贏家將獲得一只勞力士Cosmograph Daytona表款。圖／ROLEX提供
依循大會傳統，賽事贏家將獲得一只勞力士Cosmograph Daytona表款。圖／ROLEX提供

勞力士 品牌 車手

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