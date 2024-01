前F1冠軍出陣！勞力士Daytona耐力賽65周年 周末開跑

賽道上的勝負常在十分之一甚至百分之一秒以內,這也是賽車賽事令人熱愛之處。勞力士迪通拿24小時耐力賽(Rolex 24 At DAYTONA)將在2024迎向65周年紀念,同時品牌代言人詹森巴頓(Jenson Button)也將在第62屆賽事中參賽,競逐桂冠,再度彰顯瑞士鐘表品牌勞力士(ROLEX)奮鬥不懈、追求更高成就的共同精神。

長達24小時連續高速疾駛的耐力賽,橫跨了白晝與黑夜,賽事既考驗技巧也關乎策略與耐力。勞力士自1960年代開始支持迪通拿24小時耐力賽、並從1992年成為賽事冠名贊助,而2024年的賽事中,最大亮點首推勞力士代言人、前F1冠軍英國名將Jenson Button也將再披戰袍,駕駛Acura ARX-06原型車參賽。同時主賽事前,還將有勞力士迪通拿24小時耐力賽測試賽(ROAR Before the Rolex 24)為大賽暖身、增添觀賽樂趣,大賽則將在本周末1月27日(六)至28日(日),連續24小時競速。

而一如大會傳統:耐力賽的贏家將獲贈一只勞力士的Cosmograph Daytona表款,以輝映其在賽事中的優異表現與恆常努力。這只勞力士Cosmograph Daytona表款將具備抗刮磨的Cerachrom陶瓷字圈,可累積計算12小時、30分鐘的計時積分盤,封閉式後底蓋將刻有ROLEX 24 DAYTONA WINNER 2024的字樣,40毫米的表款使用了蠔式鋼與黃金於表殼、表帶、表冠等不同細節,金銀雙色輝映。