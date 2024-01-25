北市花卉延長營業 2/5～2/9不打烊 年節花價恐漲5%
台北花市迎接龍年，明天起延長營運時間，第一階段從明天起，延長到下午3點，第二階段2月5日到9日，則連續108小時不打烊。台北花卉產銷公司董事長李明聰預估，農曆年節前5天，切花預估總供貨量為90.3萬把，因應原物料上漲，價格約調漲5%。
為了因應春節採買，台北花市營業時間從中午12點，延長到下午3點，年節前5天則是24小時營運，李明聰指出，整體供貨充裕、品質優良，能夠滿足各種花卉需求，目前會以觀賞期較長的盆花，像是蝴蝶蘭、金桔、長壽花、盆菊、鳳梨花為主。
切花部分，則是以百合、菊花、銀柳、火鶴等，李明聰預估，由於切花觀賞期較短，民眾採購通常集中在2月5日到9日，預估總供貨量為90.3萬把，平均每天18萬把，是平日的2.8倍，與去年相比的90.4萬把，差異不大。
李明聰也說，價格則是會因應土壤、盆陶等因素上漲5%左右；至於寒流部分比較難預估，不確定下周中南部產地的熱還是冷，但是花卉供應量充足。同時，2月5日到8日期間，也展售南投縣精選濃特產品，提供咖啡、蜂蜜、茗茶等，一站式消費。
台北花卉公司表示，在1月25日展現各式年節常見花卉的花藝應用，作為民眾採買花卉的參考，並且在A、B二館的空橋，使用超過百盆的大理花、菊花盆栽，呈現花團錦簇的氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言