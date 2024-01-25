北市花卉延長營業 2/5～2/9不打烊 年節花價恐漲5%

台北花市迎接龍年，明天起延長營運時間，第一階段從明天起，延長到下午3點，第二階段2月5日到9日，則連續108小時不打烊。台北花卉產銷公司董事長李明聰預估，農曆年節前5天，切花預估總供貨量為90.3萬把，因應原物料上漲，價格約調漲5%。

為了因應春節採買，台北花市營業時間從中午12點，延長到下午3點，年節前5天則是24小時營運，李明聰指出，整體供貨充裕、品質優良，能夠滿足各種花卉需求，目前會以觀賞期較長的盆花，像是蝴蝶蘭、金桔、長壽花、盆菊、鳳梨花為主。

切花部分，則是以百合、菊花、銀柳、火鶴等，李明聰預估，由於切花觀賞期較短，民眾採購通常集中在2月5日到9日，預估總供貨量為90.3萬把，平均每天18萬把，是平日的2.8倍，與去年相比的90.4萬把，差異不大。

李明聰也說，價格則是會因應土壤、盆陶等因素上漲5%左右；至於寒流部分比較難預估，不確定下周中南部產地的熱還是冷，但是花卉供應量充足。同時，2月5日到8日期間，也展售南投縣精選濃特產品，提供咖啡、蜂蜜、茗茶等，一站式消費。