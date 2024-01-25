創意日料blu koi推新餐！「白燒鰻魚海膽手捲」超豪華

進入2024年，創意日本料理餐廳「blu koi」推出全新春季菜單，除了有3種不同價位的套餐之外，還有全新推出的白燒鰻魚海膽手捲、龍鬚明蝦天婦羅等單點料理，帶來全新的用餐體驗。

blu koi針對平日中午時段，推出11～12道式的午間套餐，另外還有壽司比例較高的「Omakase無菜單套餐」，以及熱食為主的「Kappo割烹套餐」可供選擇。其中壽司的關鍵食材「醋飯」，除了採兩種精選日本米種混合，blu koi本次也重新調整比例，增加赤醋「與兵衛」調和，帶來不同風格又具鮮明感的層次。

例如經典的「大腹壽司」，將鮪魚大腹熟成十餘日後，帶來極為柔軟的細緻口感，入口留有清甜又滑潤的油脂感。「石鯛生魚片」取鹿兒島石鯛經熟成一週，藉此軟化肉質，再搭配櫻桃蘿蔔、紫蘇葉與水果醋一同品嚐，滋味清爽。「尖梭生魚片」則將帶皮魚肉微烤表面，除了能提昇香氣，還在尾韻帶來微苦的大人系成熟感。

「干貝慕斯節瓜花」將節瓜花中注入干貝慕斯後，以天婦羅手法呈現，並以黑糖芥末子、12年巴薩米克醋作為沾料。輕薄的麵衣底下，有著節瓜的爽脆與干貝慕斯的柔軟與飽滿滋味。「鰻魚茶碗蒸」則是在軟嫩的蒸蛋上鋪有由菊芋芡汁、百合根調製而成的細緻軟泥，以及香氣舖鼻的烤鰻魚。菊芋泥口感蓬鬆並帶有根莖類植物的樸實香味，為料理賦予親和力十足的圓潤感。

被泡沫環繞的「烤太刀魚」，魚皮以炭火烤至酥脆、肉質鬆軟，泡沫是由香茅、檸檬草等香料調製的泰式青醬口味，同時享用時，宛若品嚐一道泰式烤魚，具有強烈的南洋個性。另道「炸鮟鱇魚肝」，將鮟鱇魚肝以味醂、醬油、花椒調味，先低溫烹調後再裹粉油炸至外皮金黃酥脆，上桌時再以藤椒醬汁賦予辛麻香氣。割烹套餐中的重點「炭燒A5和牛菲力」將菲力部位炭燒至三分熟狀態，搭配上炸菊芋球、天本菇、無花果等配料，再以特製日式味噌醬賦味，鹹香回甘、入口軟嫩，相當討喜。

除了套餐之外，blu koi還推出多款單點料理，讓顧客依照個人喜好、食量增添變化。「白燒鰻魚海膽手捲」由底部開始，依序堆疊日本海苔、醋飯、碳烤白鰻、北海道馬糞海膽與紫蘇花穗，還以鰻魚骨熬煮的特製醬汁調味，在舌尖上共同交織出各具特色的大海氣息。「龍鬚明蝦天婦羅」取澎湖野生明蝦，裹上土耳其龍鬚麵後由炸，並且搭配特條的辣海苔起士醬，具有相當強烈的個性。至於「比目魚鰭邊海膽丼飯」是匯聚比目魚鰭邊、北海道馬糞海膽、鮭魚卵，豪華感十足。