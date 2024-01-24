海尼根超強周邊只送不賣 買虎牌登錄抽新加坡雙人遊

迎接龍年到來，海尼根Silver星銀啤酒針對不同通路，分別搭贈「拼色萬用陶瓷盤組」、「感溫變色杯」，增添團圓樂趣。此外，即日起至2月底只要購買海尼根0.0零酒精，還有機會抽中PS5極限飆速組、1:10 RC遙控賽車組。購買虎牌啤酒全系列，則可抽新加坡雙人套裝行程。

針對量販通路及超市，海尼根Silver星銀啤酒搭贈「拼色萬用陶瓷盤組」，陶瓷盤採用經典星星造型，分別有綠紅色及綠灰色兩種組合，每個都採手工上釉，上桌立馬脫穎而出，平日亦可作為飾品收納盤。針對四大超商，海尼根Silver星銀啤酒則搭贈「感溫變色杯」，有經典、星潮、線條三種款式；最特別的是，經典款感溫變色杯是7-Eleven獨家款式，全部杯款只送不賣、送完為止。

過年餐桌團員有海尼根星銀感溫變色杯在手，賞味同時增添樂趣。圖／台灣海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，即日起至各大通路購買海尼根0.0零酒精330毫升任一品項，只要登錄購買發票，就有機會抽中PS5極限飆速組或1:10 RC遙控賽車組。即日起至各大通路購買虎牌啤酒全系列任一品項，憑發票就可以登錄抽新加坡雙人套裝行程，親自造訪虎牌啤酒的故鄉新加坡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康