林哲熹、林映維都來了 Buberry Diamond Towers大店開

英倫時尚品牌Burberry為品牌位於Diamond Towers一樓的專賣店正式開幕，活動上邀請到曾之喬、林映維、林哲熹與吳慷仁出席，佔地兩層樓的空間約56.27坪，除帶來品牌新任創意總監Daniel Lee的2024春季新裝，更有藝術家Casey McCafferty打造的木雕展示桌，同時現場更帶來充滿英國野餐情趣的裝飾與餐車，成為名人、時裝外的另一亮點。

林哲熹表示自己和另一半平常不會穿情侶服，但兩人會以色彩展現交集，例如兩人都喜愛綠色，而Burberry店中便有相當多單品可供挑選。記者釋俊哲／攝影

活動中「小美」林映維以格紋蘇格蘭裙搭配長靴、騎士藍色圍巾，並表示遇到寒冷季節時，洋蔥式穿搭是她愛用的搭配方式，保暖也美型；一身櫻草色格紋洋毛外套與長褲林哲熹則透露近期有新戲《還錢》與陳柏霖大演對手戲，並笑稱劇中帶有輕微的BL元素，是他覺得電影很有趣的部分。也由於先前求婚成功，林哲熹表示很開心、踏實，雖然生活沒什麼改變，但心態上不太一樣，會以全新、更有能量的狀態去面對新的生活。電影《還錢》將在2月8日上檔，林哲熹也在活動中另類「催票」，表示可以約需要還錢的朋友一起去看電影，電影中也演出一角的吳慷仁則表示，雖無法參與宣傳，但他已經跟劇組索取了一件電影T恤、上有「還錢」兩字，他並打算跟朋友一起聚會、打麻將時穿上，成為另類的招財撇步。

「小美」林映維今日出席Burberry Diamond Towers專賣店，以蘇格蘭格紋裙造型長靴，頗有英倫風格。記者釋俊哲／攝影

全新Burberry Diamond Towers專賣店的一樓為女裝、二樓為男裝，並以簡易色塊區如騎士藍色沙發與芥末黃色地毯，區分出空間。2024春季Burberry運用了藤蔓率、正紅、雪酪粉、米棕色、騎士藍為主色，並以不同的千鳥紋、威爾斯格紋、加以顏色、變形、或形塑成水波紋，展現出源自古典的當代新意。

吳慷仁。記者釋俊哲／攝影

先前已問世的「玫瑰包」再度展現Burberry對皮革的精湛運用以及細膩的五金鏈條細節；選用小牛皮的Rocking Horse包款則靈感來自童趣的「搖搖馬」木馬玩具。「Chess包」顧名思義從西洋棋中得到靈感，不同包型的細節分別運用了騎士、城堡等元素，煥發出鮮明的英式風格；新款、男女皆宜的Box運動鞋，並將品牌經典的戰馬騎士（Equestrian Knight Design）壓印於鞋身、充滿抓地力與戲劇張力的大底則有著Burberry字樣。

Burberry全新Dimaond Towers專賣店。圖／Burberry提供 英倫時尚品牌Burberry為Diamond Towers的專賣店正式開幕，並帶來期間限定的野餐餐車與長椅，再現英倫生活風格。圖／Burberry提供