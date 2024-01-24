食藥署將修農藥殘留容許標準 增修訂101項殘留容許量

日本草莓等進口農產品，經常在邊境檢驗被攔截，衛福部食藥署今天預告，修正農藥殘留容許量標準，包含刪除陶斯松等3種農藥23項殘留容許量、增修訂亞醌蟎等22種農藥101項殘留容許量，針對進口農產品，因其農作物生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，由食藥署受理增修訂進口農產品殘留農藥容許量申請。

食藥署副署長林金富說，衛福部今天預告修正「農藥殘留容許量標準」，修正內容為刪除陶斯松等3種農藥23項殘留容許量、增修訂亞醌蟎等22種農藥101項殘留容許量、新增阿扶（Afidopyropen），以及增列「火龍果花」及「蘘荷」列屬草木本植物，並新增農產品流通緩衝配套規定，後續將進行為期60天的預告評論期，以蒐集各界意見。

林金富表示，本次參酌農業部建議農產品儲架期，同步新增刪除農藥殘留容許量標準的流通緩衝配套措施，「自中華民國113年4月1日起，本表所列特定作物之容許量經發布刪除，自發布施行日起算之流通緩衝期間，殘留量符合刪除前的容許量者，可繼續製造、加工、調配、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」。

林金富說，各類作物流通緩衝期為，生鮮食用花卉3個月；蔬果類、香辛植物及草木本植物（含乾燥食用花卉）1年；乾豆類、咖啡豆、可可豆2年；米類、雜糧類、茶類3年，以利各界依循。

林金富表示，進口農產品的生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，已參酌先進國家作法，受理增修訂進口農產品殘留農藥容許量申請，農藥殘留容許量的修正，經審核農藥的毒性資料、農作物殘留量消退試驗資料、核准登記使用方法等科學性資料，參酌國際間標準，評估國人對各類農作物取食總量的累積風險，並會商農業部，經專家委員審核通過。

林金富說，食藥署將對市售農產品的農藥殘留持續進行監測，如發現有違反農藥殘留容許量標準規定者，依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因，依法處辦，讓民眾食的安心。