搶先全球！海洋拉娜創世紀原晶逆時金萃 加入24K純金
抓準冬季的尾巴，特別要著重在抗老保養。海洋拉娜領先全球，在台灣推出抗老生力軍，主打創世紀原晶逆時金萃，更強調為肌膚帶來逆齡，立基於經典成分中，加入更新研發的成分，以及24K金，透過保養，讓肌膚找回光彩。
海洋拉娜創世紀原晶逆時金萃中，加入2倍的原晶奇蹟活凝金萃™，能夠為肌膚注入強大能量，而不可或缺的澎澎紅藻，在提煉過程中加入24K純金，提高肌膚澎潤飽滿，以及全新的冰島皇家海藻萃取，透過實驗團隊長時間找尋，在斯奈山半島尋覓稀有且富含彈性的皇家海藻，透過獨家電磁場萃取，保存海藻中的活性與營養礦物質，其強韌生命力以及膠原蛋白，讓肌膚找回緊實度。
對於肌膚表面的紋路，有抗老新成分煥顏撫紋發酵精華，可以均勻膚色，並對抗乾燥泛紅。海洋拉娜為研發煥顏撫紋發酵精華，滲入研究肌表紋理，以及造成老化的關鍵，因此透過使用海洋拉娜創世紀原晶逆時金萃，讓肌膚呈現逆齡效果，達成視覺逆齡美學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言