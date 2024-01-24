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搶先全球！海洋拉娜創世紀原晶逆時金萃 加入24K純金

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜搶先全球，上市創世紀原晶逆時金萃／30ml／29,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜搶先全球，上市創世紀原晶逆時金萃／30ml／29,800元。圖／海洋拉娜提供

抓準冬季的尾巴，特別要著重在抗老保養。海洋拉娜領先全球，在台灣推出抗老生力軍，主打創世紀原晶逆時金萃，更強調為肌膚帶來逆齡，立基於經典成分中，加入更新研發的成分，以及24K金，透過保養，讓肌膚找回光彩。

海洋拉娜創世紀原晶逆時金萃中，加入2倍的原晶奇蹟活凝金萃™，能夠為肌膚注入強大能量，而不可或缺的澎澎紅藻，在提煉過程中加入24K純金，提高肌膚澎潤飽滿，以及全新的冰島皇家海藻萃取，透過實驗團隊長時間找尋，在斯奈山半島尋覓稀有且富含彈性的皇家海藻，透過獨家電磁場萃取，保存海藻中的活性與營養礦物質，其強韌生命力以及膠原蛋白，讓肌膚找回緊實度。

對於肌膚表面的紋路，有抗老新成分煥顏撫紋發酵精華，可以均勻膚色，並對抗乾燥泛紅。海洋拉娜為研發煥顏撫紋發酵精華，滲入研究肌表紋理，以及造成老化的關鍵，因此透過使用海洋拉娜創世紀原晶逆時金萃，讓肌膚呈現逆齡效果，達成視覺逆齡美學。

海洋拉娜搶先全球，上市創世紀原晶逆時金萃／30ml／29,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜搶先全球，上市創世紀原晶逆時金萃／30ml／29,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜搶先全球，上市創世紀原晶逆時金萃／30ml／29,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜搶先全球，上市創世紀原晶逆時金萃／30ml／29,800元。圖／海洋拉娜提供

抗老 老化 冰島 膠原蛋白

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