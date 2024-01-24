萬事興「龍」！FERRAGAMO限定系列 花開富貴 龍紋飛騰
農曆新年將至，在華人的傳統文化中，龍—是不可忽視的神聖象徵，代表著吉祥和力量。因應2024年為農曆甲辰龍年，FERRAGAMO推出2024農曆新春龍年限定系列，包括男女服飾與各式配件，取自品牌檔案庫中的經典圖案相互融合成紅白相間的龍形印花，在創意總監Maximilian Davis大膽而現代的重新演繹下，充滿活力的紅色龍形印花貫穿男女服飾及配飾之中。
簡約而生動的龍，寓意吉祥和美好。系列龍形圖案以紅色線條感自由無拘束的龍，搭配綻放的木蘭、朱槿與芙蓉花團錦簇的「花開富貴」意象，呼應農曆新年的好兆頭，以表達對新歲的祈願。在此系列的配件上，Maximilian在保留了品牌經典的外觀設計，巧妙地融入中式傳統元素，包括以紅、黑為底色的男女鞋履，拓印上龍形印花，新春氣息隨著步伐邁開，是走春必備。經典的手提包款式如托特包、及Gancini手機包等，則以白色為底，栩栩如生的龍紋飛騰其上，或以龍紋為剪影，流動輾轉於包身。
服飾方面，則以精湛工藝與審美，將完整的整幅龍形印花呈現於不同款式的男女上裝，透過優雅的花紋，彰顯品牌一貫堅持的當代感與簡約氣質。備受喜愛的真絲方巾與長絲帶巾則更加純粹雅致，以FERRAGAMO紅、海軍藍、象牙白三色為主色調，捎來靈動的春天氣息，也訴說著龍的神話和寓意賦予人類浪漫至極的想像。
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