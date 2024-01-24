摩斯高鐵桃園店變「航海王主題店」！3款聯名拍貼可玩

「摩斯漢堡」自1月起，即攜手人氣動漫「航海王」，推出聯名點心盒、週邊產品，並且打造聯名主題店。即日起，摩斯高鐵桃園店也將限時化身航海王聯名店，不僅可以看到主角們的裝飾元素，還設置有「聯名拍貼機」，讓粉絲們可以留下獨特回憶。

即日起至2月14日期間，「航海王聯名拍貼機」將進駐摩斯漢堡高鐵桃園店，共計有3款航海王限定外框，讓粉絲們可以跟航海王角色們合照。除此之外，玻璃窗上也貼有人氣角色的笑容，並設置魯夫、喬巴的打卡牆面供粉絲留影。活動期間於店內購買指定新品套餐，或加購航海王聯名商品，憑發票就可使用聯名拍貼機1次。