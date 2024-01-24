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摩斯高鐵桃園店變「航海王主題店」！3款聯名拍貼可玩

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
MOS Order APP提供「漁人蝦貝雙鮮堡＋大杯冰紅茶」組合，原價155元，限時限量優惠價129元。圖／摩斯漢堡提供
MOS Order APP提供「漁人蝦貝雙鮮堡＋大杯冰紅茶」組合，原價155元，限時限量優惠價129元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡」自1月起，即攜手人氣動漫「航海王」，推出聯名點心盒、週邊產品，並且打造聯名主題店。即日起，摩斯高鐵桃園店也將限時化身航海王聯名店，不僅可以看到主角們的裝飾元素，還設置有「聯名拍貼機」，讓粉絲們可以留下獨特回憶。

即日起至2月14日期間，「航海王聯名拍貼機」將進駐摩斯漢堡高鐵桃園店，共計有3款航海王限定外框，讓粉絲們可以跟航海王角色們合照。除此之外，玻璃窗上也貼有人氣角色的笑容，並設置魯夫、喬巴的打卡牆面供粉絲留影。活動期間於店內購買指定新品套餐，或加購航海王聯名商品，憑發票就可使用聯名拍貼機1次。

除了高鐵桃園店之外，2月18日至3月3日期間，「航海王聯名拍貼機」也將前往摩斯漢堡高雄右昌店，讓南台灣的粉絲也能享受樂趣。1月25日起，摩斯也將推出「漁人蝦貝雙鮮堡」，使用整顆帆立貝搭配蝦排，帶來豐富的大海滋味。MOS Order APP「安心取溫馨送」也釋出會員嚐鮮優惠，1月25日至1月31日間，「漁人蝦貝雙鮮堡＋大杯冰紅茶」組，原價155元，優惠價129元，限量3,000組。

摩斯漢堡高鐵桃園店限時化身「航海王聯名主題店」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡高鐵桃園店限時化身「航海王聯名主題店」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡高鐵桃園店提供「航海王聯名拍貼機」服務。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡高鐵桃園店提供「航海王聯名拍貼機」服務。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 粉絲 桃園

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