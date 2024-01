Chloé打造全新Logo！為大秀暖場加碼創意總監深情告白

時尚品牌Chloé今日凌晨在品牌官方IG帳號中宣布,將更新品牌的官方Logo,同時這也是去年品牌創意總監Chemena Kamali上任後唯三則貼文中的第二則,也象徵Chloé品牌的即將重新出發。

在品牌官方IG貼文中宣布,全新Logo的靈感來自「老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)所執掌的Chloé的1970年代,同時Hashtag標籤並使用了Chloe與Chemena Kamali的名字。仔細觀察,原本Chloé品牌Logo的特色像是é的字母上方有著由右上至左下的變音符號,h與l的頂部為弧形,C字開口的上下並未對齊成垂直。新版Chloé Logo保留以上特色,但字母的轉角處都變得更為纖薄,整體從過去的摩登調性轉而添多了俐落、輕快,似預告了Chloé未來的品牌走向。

Chloé官方IG並發表了Chemena Kamali的聲明,表示她非常榮幸能獲得這個(Chloé創意總監)的角色,並感謝品牌創辦人Gaby Aghion與Karl Lagerfeld過去為Chloé所積累的成就,同時貼文中的第二張照片再加碼發言,「我的心永遠都是屬於Chloé的(My Heart Has Always Been Chloé’s)」

來自德國的Chemena Kamali已在時裝產業20多年,她畢業於倫敦聖馬丁藝術與設計學院,曾加入Phoebe Philo的團隊、2013年加盟Chloé成為設計總監、2016年成為Saint Laurent女裝成衣設計總監,並在2023年10月成為Chloé的創意總監。

歷經三個月後,Chloé的藍勾勾官方帳號至今僅有三則貼文,Chemena Kamali自己有藍勾勾的個人官方帳號也僅有四則貼文,或都展現了這位德國設計師不追求網路流量的特質。