Chloé打造全新Logo！為大秀暖場加碼創意總監深情告白
時尚品牌Chloé今日凌晨在品牌官方IG帳號中宣布，將更新品牌的官方Logo，同時這也是去年品牌創意總監Chemena Kamali上任後唯三則貼文中的第二則，也象徵Chloé品牌的即將重新出發。
在品牌官方IG貼文中宣布，全新Logo的靈感來自「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）所執掌的Chloé的1970年代，同時Hashtag標籤並使用了Chloe與Chemena Kamali的名字。仔細觀察，原本Chloé品牌Logo的特色像是é的字母上方有著由右上至左下的變音符號，h與l的頂部為弧形，C字開口的上下並未對齊成垂直。新版Chloé Logo保留以上特色，但字母的轉角處都變得更為纖薄，整體從過去的摩登調性轉而添多了俐落、輕快，似預告了Chloé未來的品牌走向。
Chloé官方IG並發表了Chemena Kamali的聲明，表示她非常榮幸能獲得這個（Chloé創意總監）的角色，並感謝品牌創辦人Gaby Aghion與Karl Lagerfeld過去為Chloé所積累的成就，同時貼文中的第二張照片再加碼發言，「我的心永遠都是屬於Chloé的（My Heart Has Always Been Chloé’s）」
來自德國的Chemena Kamali已在時裝產業20多年，她畢業於倫敦聖馬丁藝術與設計學院，曾加入Phoebe Philo的團隊、2013年加盟Chloé成為設計總監、2016年成為Saint Laurent女裝成衣設計總監，並在2023年10月成為Chloé的創意總監。
歷經三個月後，Chloé的藍勾勾官方帳號至今僅有三則貼文，Chemena Kamali自己有藍勾勾的個人官方帳號也僅有四則貼文，或都展現了這位德國設計師不追求網路流量的特質。
於此同時，由Chemena Kamali所「掌舵」的第一個服裝大秀則將在二月的巴黎時裝周期間展開，屆時Chemena Kamali將保留哪些品牌特色、帶來哪些驚喜？二月時裝周的網路直播、見分曉了！
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