Apple Music古典樂台灣正式上線 馬友友親自為你導聆
專為古典音樂打造的獨立App「Apple Music古典樂」現已在台灣正式上線，提供數百個精選播放列表、數千個獨家錄音檔、富有深度的作曲家傳記、許多重要作品的深入指南、直覺的瀏覽功能等，帶來究極古典樂體驗。喜愛古典樂的、原本就有訂閱Apple Music的民眾，現在就趕快從App Store下載聽起來！
Apple Music古典樂不只是為了原本就已經對古典樂熟悉的族群設計，蘋果想要打造的是任何族群、古典樂小白也能使用的古典樂體驗平台。古典樂的樂曲資訊結構相較流行樂完全不同，相較於流行樂大多只有歌手、歌曲、專輯名稱等資訊，同一首古典樂曲因為會有許多不同音樂家來演奏詮釋，所以會有作曲家、演奏者、類型、別稱、時期、使用樂器、編排方式等的差異。因此，蘋果透過無可比擬的古典樂目錄和全面最佳化的搜尋功能，讓使用者能快速輕鬆地找到任何錄音檔，享受高達192 kHz/24位元高解析度無損音訊，並透過數千筆沉浸式「空間音訊」，以全新的方式體驗許多古典樂經典之作。
Apple Music古典樂包含了超過500萬首曲目和作品，從新發行的作品到著名的大作皆有，用戶可以依照作曲家、作品、指揮、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽，並提供了立即找到特定錄音的功能。正因為古典樂的獨特性，蘋果也貼心針對各個市場推出完全在地化的版本，除了獨立App，也有專為古典樂設計的介面，具備完整且準確的後設資料，聆聽時點開左下方的資訊，即可確切了解正在演奏的作品和音樂家、目錄編號、樂章、演奏者等相關資訊。
不只是網羅過去已發行的內容，蘋果也與世界上最多產的古典樂音樂家和著名的古典樂機構、樂團、音樂廳密切合作，在作品發佈時及後續為Apple Music古典樂聽眾提供全新、獨特、獨家的內容和錄音檔。
同時，也邀請全球知名且亞洲樂迷們也相當熟悉的音樂家包括鋼琴家郎朗與任奫燦、大提琴家馬友友等，一同擔任Apple Music古典樂的藝術家大使，甚至有名家「逐曲導聆」的超貼心內容。蘋果表示，Apple Music古典樂App將持續提供來自藝術家大使和合作組織的獨家內容，引領使用者進入古典樂的世界。
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