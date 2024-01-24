Apple Music古典樂台灣正式上線 馬友友親自為你導聆

專為古典音樂打造的獨立App「Apple Music古典樂」現已在台灣正式上線，提供數百個精選播放列表、數千個獨家錄音檔、富有深度的作曲家傳記、許多重要作品的深入指南、直覺的瀏覽功能等，帶來究極古典樂體驗。喜愛古典樂的、原本就有訂閱Apple Music的民眾，現在就趕快從App Store下載聽起來！

Apple Music古典樂不只是為了原本就已經對古典樂熟悉的族群設計，蘋果想要打造的是任何族群、古典樂小白也能使用的古典樂體驗平台。古典樂的樂曲資訊結構相較流行樂完全不同，相較於流行樂大多只有歌手、歌曲、專輯名稱等資訊，同一首古典樂曲因為會有許多不同音樂家來演奏詮釋，所以會有作曲家、演奏者、類型、別稱、時期、使用樂器、編排方式等的差異。因此，蘋果透過無可比擬的古典樂目錄和全面最佳化的搜尋功能，讓使用者能快速輕鬆地找到任何錄音檔，享受高達192 kHz/24位元高解析度無損音訊，並透過數千筆沉浸式「空間音訊」，以全新的方式體驗許多古典樂經典之作。

Apple Music古典樂包含了超過500萬首曲目和作品，從新發行的作品到著名的大作皆有，用戶可以依照作曲家、作品、指揮、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽，並提供了立即找到特定錄音的功能。正因為古典樂的獨特性，蘋果也貼心針對各個市場推出完全在地化的版本，除了獨立App，也有專為古典樂設計的介面，具備完整且準確的後設資料，聆聽時點開左下方的資訊，即可確切了解正在演奏的作品和音樂家、目錄編號、樂章、演奏者等相關資訊。

不只是網羅過去已發行的內容，蘋果也與世界上最多產的古典樂音樂家和著名的古典樂機構、樂團、音樂廳密切合作，在作品發佈時及後續為Apple Music古典樂聽眾提供全新、獨特、獨家的內容和錄音檔。