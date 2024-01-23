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潮鞋聯名KENZO、跨界紐約時裝品牌 搶手貨台灣也買得到！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
想要入手KENZO聯名ASICS潮鞋，或HOKA跨界紐約時裝品牌Winnie New York人氣鞋，不是夢，因為台灣也買得到！圖／HOKA、ASICS提供
想要入手KENZO聯名ASICS潮鞋，或HOKA跨界紐約時裝品牌Winnie New York人氣鞋，不是夢，因為台灣也買得到！圖／HOKA、ASICS提供

想要入手KENZO聯名ASICS潮鞋，或是HOKA與紐約時裝品牌Winnie New York的搶手鞋，那就記好1月26日與2月3日這兩個日期，因為台灣也買得到！

由潮流大神Nigo擔任創意總監的KENZO首度與ASICS合作，推出全新GEL-KAYANO 20鞋款，還沒上市就引起討論。一是GEL-KAYANO 20是十年前就推出的鞋款，也是Nigo最愛的經典設計，於是透過復刻手法，並將KENZO品牌基因色彩美學融入，重新詮釋。鞋款配色和材料都受到KENZO虎紋圖案啟發，鞋面結構採用人造斑馬毛皮應用，並於鞋身增添絨毛材質。像是其中的Multi White款式，融合藍、綠、紅、黃和橙多種顏色，與純白運動風形成鮮明對比，鞋身採用塑膠面料構成，讓外型更顯亮眼。全系列共有3款不同配色，預計於1月26日，限定在INVINCIBLE與JUICE兩家選品店發售。

HOKA Tor系列最新產品Tor Summit鞋，日前巴黎時裝周首次亮相，此次與紐約時裝品牌Winnie New York合作，並登上伸展台演繹。圖／HOKA提供
HOKA Tor系列最新產品Tor Summit鞋，日前巴黎時裝周首次亮相，此次與紐約時裝品牌Winnie New York合作，並登上伸展台演繹。圖／HOKA提供

而HOKA Tor系列最新產品Tor Summit鞋，日前巴黎時裝周首次亮相，此次與紐約時裝品牌Winnie New York合作，並登上伸展台演繹。Tor Summit以HOKA戶外經典Tor Ultra鞋為系列延伸，以磨砂皮革搭配高調的金屬環眼呈現俐落簡潔的線條外觀，內附三雙異色鞋帶提供玩家自由變換外型搭配當日穿搭，同時兼具舒適機能，於鞋面配置橡膠環形防泥片、搭配超輕量EVA緩震中底與Vibram® Megagrip黃金大底。而HOKA將提供黑色、燕麥奶色款，並於2月3日起於台灣指定通路限量上市。

潮流大神Nigo擔任創意總監的KENZO首度與ASICS合作，推出全新GEL-KAYANO 20鞋款，還沒上市就引起討論。圖／ASICS提供
潮流大神Nigo擔任創意總監的KENZO首度與ASICS合作，推出全新GEL-KAYANO 20鞋款，還沒上市就引起討論。圖／ASICS提供

ASICS與KENZO聯名GEL-KAYANO 20鞋，11,700元。圖／ASICS提供
ASICS與KENZO聯名GEL-KAYANO 20鞋，11,700元。圖／ASICS提供

HOKA Tor Summit鞋，7,280元。圖／HOKA提供
HOKA Tor Summit鞋，7,280元。圖／HOKA提供

ASICS與KENZO聯名GEL-KAYANO 20鞋，11,700元。圖／ASICS提供
ASICS與KENZO聯名GEL-KAYANO 20鞋，11,700元。圖／ASICS提供

ASICS與KENZO聯名GEL-KAYANO 20鞋，11,700元。圖／ASICS提供
ASICS與KENZO聯名GEL-KAYANO 20鞋，11,700元。圖／ASICS提供

HOKA Tor Summit鞋，7,280元。圖／HOKA提供
HOKA Tor Summit鞋，7,280元。圖／HOKA提供

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