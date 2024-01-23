快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

Blackpick Jisso代言辣照曝光！大秀纖腰、曬事業線 讓粉絲一飽眼福

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網
瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

南韓女團BLACKPINK成員的新個人合約動向眾所矚目，甜姐兒Jisoo也確定親哥哥攜手前行，另成立新公司安排工作事宜。與此同時，向來與Jisoo維持友好關係的瑜伽服飾品牌，也正式宣布由她擔任代言人，首波形象廣告出爐，不僅秀纖腰，還兼曬事業線，讓粉絲們大飽眼福！

以美型著稱的瑜伽服飾品牌Alo Yogay一直受到包括Kendall Jenner、Bella Hadid等名人愛戴，包括BLACKPINK成員Jisoo也時常被發現私下經常穿著，並與頂級精品混搭。Alo Yoga一直跟Jisoo保持良好的合作關係，直到近期品牌發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請她擔任代言人，隨後便釋出一系列美照，讓粉絲們又驚又喜。關於這次合作，Jisoo也提到「和Alo Yoga合作感覺真是太棒了，因為健康一直是我最關注的部分，所以只要有時間，我就會運動，尤其是瑜伽和皮拉提斯」。據了解，Jisoo所詮釋的粉色短上衣跟緊身褲，也迅速售罄，再度展現超強帶貨力。

ASPORT自即日起到2月29日為止，於品牌NOKE忠泰店推出Zulu & Zephyr快閃櫥窗，提供滿額贈優惠。圖／ASPORT提供
ASPORT自即日起到2月29日為止，於品牌NOKE忠泰店推出Zulu & Zephyr快閃櫥窗，提供滿額贈優惠。圖／ASPORT提供

來自澳洲的休閒運動服飾品牌Zulu & Zephyr同樣講究設計與版型，因此讓Hailey Bieber、Lily Collins和Taylor Hill於度假或是運動時，都曾穿搭其產品，也在女性消費者間擁有高人氣。而複合式運動選品店ASPORT也嗅到了市場需求，因此獨家引進Zulu & Zephyr首次在台展售，並自即日起到2月29日為止，於品牌NOKE忠泰店推出快閃櫥窗，提供滿額贈優惠。

瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網
瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網
瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網
瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

選品店ASPORT嗅到了市場需求，因此獨家引進Zulu & Zephyr首次在台展售。圖／ASPORT提供
選品店ASPORT嗅到了市場需求，因此獨家引進Zulu & Zephyr首次在台展售。圖／ASPORT提供

Zulu & Zephyr辣椒紅羅紋運動連身短褲，6,980元。圖／ASPORT提供
Zulu & Zephyr辣椒紅羅紋運動連身短褲，6,980元。圖／ASPORT提供

品牌 運動 BLACKPINK

延伸閱讀

10位「顏值傳奇」是她們！JISOO、張員瑛擠不進前5　子瑜上榜不意外，真正的「偶像代表是她」

Jennie生日快樂！BLACKPINK隊友曬照祝福 Jisoo喊話再發專輯開巡演

Dyson吹風機龍年限定版喜氣登場 Jisoo代言多巴胺風格造型器也開賣

Lisa將進軍好萊塢？！盤點BLACKPINK 全員2024未來發展，全力Jennie發展個人品牌「ODD ATELIER」

相關新聞

致死率高！A型鏈球菌肆虐日本 醫師提醒赴日旅遊注意

去日本旅遊留心！中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，化膿鏈球菌為A型鏈球菌，我國鮮少發現，如果去日本旅遊皮膚有外傷要特...

身分證拿出來！名字對中任一字泡湯5折、兩字1折

又到了身分證拿出來享優惠的時刻！隨著霸王級寒流的來臨，台灣東北角福隆溫泉即日起至1/26推出系列霸王級促銷活動，只要名字...

網路門市限定！遠傳電信開賣「小米智慧兒童手錶」

適逢寒假期間，不少家長都會規劃帶孩童參加冬令營或出遊的行程，兒童定位手錶方便隨時與孩子聯繫與定位。遠傳電信除了獨家推出「...

水鑽、瑪莉珍鞋、輕巧小包 24新年限定商品 閃耀走春

2024開春，浪漫、閃亮氣息成為多個精品品牌的共同語彙，包含Roger Vivier邀請品牌好友何超蓮以2024新年限定...

Blackpick Jisso代言辣照曝光！大秀纖腰、曬事業線 讓粉絲一飽眼福

南韓女團BLACKPINK成員的新個人合約動向眾所矚目，甜姐兒Jisoo也確定親哥哥攜手前行，另成立新公司安排工作事宜。與此同時，向來與Jisoo維持友好關係的瑜伽服飾品牌，也正式宣布由她擔任代言人，首波形象廣告出爐，不僅秀纖腰，還兼曬事業線，讓粉絲們大飽眼福！

台南新飯店 綉溪安平4大亮點搶先看！一泊三食8千有找

台南於2024年迎來建城400周年，地方各種精彩活動不間斷，新飯店也隨之登場。台南綉溪安平飯店以建築外觀致敬安平古堡，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。