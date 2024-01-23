Blackpick Jisso代言辣照曝光！大秀纖腰、曬事業線 讓粉絲一飽眼福

南韓女團BLACKPINK成員的新個人合約動向眾所矚目，甜姐兒Jisoo也確定親哥哥攜手前行，另成立新公司安排工作事宜。與此同時，向來與Jisoo維持友好關係的瑜伽服飾品牌，也正式宣布由她擔任代言人，首波形象廣告出爐，不僅秀纖腰，還兼曬事業線，讓粉絲們大飽眼福！

以美型著稱的瑜伽服飾品牌Alo Yogay一直受到包括Kendall Jenner、Bella Hadid等名人愛戴，包括BLACKPINK成員Jisoo也時常被發現私下經常穿著，並與頂級精品混搭。Alo Yoga一直跟Jisoo保持良好的合作關係，直到近期品牌發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請她擔任代言人，隨後便釋出一系列美照，讓粉絲們又驚又喜。關於這次合作，Jisoo也提到「和Alo Yoga合作感覺真是太棒了，因為健康一直是我最關注的部分，所以只要有時間，我就會運動，尤其是瑜伽和皮拉提斯」。據了解，Jisoo所詮釋的粉色短上衣跟緊身褲，也迅速售罄，再度展現超強帶貨力。

ASPORT自即日起到2月29日為止，於品牌NOKE忠泰店推出Zulu & Zephyr快閃櫥窗，提供滿額贈優惠。圖／ASPORT提供

來自澳洲的休閒運動服飾品牌Zulu & Zephyr同樣講究設計與版型，因此讓Hailey Bieber、Lily Collins和Taylor Hill於度假或是運動時，都曾穿搭其產品，也在女性消費者間擁有高人氣。而複合式運動選品店ASPORT也嗅到了市場需求，因此獨家引進Zulu & Zephyr首次在台展售，並自即日起到2月29日為止，於品牌NOKE忠泰店推出快閃櫥窗，提供滿額贈優惠。

瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

瑜伽服飾品牌Alo Yoga發佈2024年春季系列廣告，也正式宣布邀請Jisoo擔任代言人。圖／摘自Alo Yoga官網

選品店ASPORT嗅到了市場需求，因此獨家引進Zulu & Zephyr首次在台展售。圖／ASPORT提供