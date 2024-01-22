Mister Donut「甜甜圈買5送2」！COLD STONE免費請吃冰

冷冷的季節讓人想吃點甜食嗎？Mister Donut新推出2款情人節專屬的「愛心造型甜甜圈」，並有「買5送2」限時優惠。「COLD STONE」則推出會員刮刮樂，有機會抽中免費冰淇淋、冰淇淋買一送一等不同優惠，還有全新的「QQ布丁冰心捲」登場。

因應情人節即將到來，Mister Donut自即日起推出2款情人節專屬的「愛心造型甜甜圈」。「愛戀美莓」是以心型圈體沾上雙層草莓沾醬與草莓鮮奶油，表面還以乾燥草莓果粒、優格線條做點綴，為情人節增添滿滿浪漫感，每顆60元。「可可愛戀」則是外層裹上黑可可沾醬，還有餅乾脆片與可可風味粉增添滋味，並以特調可可鮮奶油作為內餡，每顆60元。

即日起至1月28日期間，Mister Donut並推出指定品項限時「買5送2」優惠，包括愛心造型甜甜圈及4款純白系白雪波堤甜甜圈均享優惠。另外活動期間購買草莓季限定現作飲品，即可贈送甜甜圈1顆（限送39元品項，可補價差換購）。

「COLD STONE」近期攜手「統一布丁」，推出「QQ布丁冰心捲」，使用統一布丁製成的布丁冰淇淋，搭配上黑糖QQ與鬆軟的海綿蛋糕，外層還有布丁手繪圖騰，每條750元。2月29日前購買，可享88折優惠、會員享85折優惠。