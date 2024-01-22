開幕1個月吸客3萬人！「刁民酸菜魚」首度南下 插旗北高雄

台中起家的「刁民酸菜魚」，在2019年掀起全台灣的酸菜魚熱潮，目前全台門市也已經達到6間。其中開幕一個月的「台北西門店」，用餐人次已經突破3萬人，首月營業額值逼2,000萬。業者透露，今年預計還會拓展2～3間店，並計畫拓展南台灣市場，插旗北高雄。

「刁民酸菜魚」店內主打的「秘罈酸菜魚」，使用酸菜、黃金泡椒、醃製白蘿蔔作為基底，帶來酸、甜、辣兼具的平衡感。另外並且搭配烏鱧魚片、寬冬粉、木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料；還透過花椒、辣椒、白芝麻、蒜末為料油增添香氣。針對嗜辣民眾，還可免費提供野山椒增添辣度

針對不吃辣的民眾，店內同步提供「初戀蕃茄魚」。以羅宋湯的概念為出發，將龍骨高湯添加大量的牛蕃茄、洋蔥、芹菜、蘿蔔、羅勒燉煮，並以「話梅」增添獨特的酸感，同樣也添加烏鱧魚片作為主角。兩款魚料理每份638～1,188元不等。

除了針對兩款明星餐點，店內也提供手工丸、金針菇、老油條等多項自選鍋物配料。其中全新推出的「完美蝦滑」，標榜蝦漿的白蝦肉比例達90%，帶來鮮滑彈牙的口感，入鍋後搭配酸菜一同品嚐，更能突顯滋味，每份188元。另款「沙漏酥皮魚」口感酥脆，浸入魚湯中1分鐘、吸附湯汁後更有著酥軟兼具的口感，每份90元。

此外，刁民店內亦提供多款涼菜、炸物。包括有涼拌木耳、啪啪黃瓜、醬汁小卷、硬硬的炸雞雞、金錢蝦餅、母湯娃娃菜、那個麻辣鴨血等品項，價格60～150元不等。店內提供免費的陳皮洛神花茶之外，另也供應神級奶茶、四季水果茶、陳釀烏梅汁等手搖飲品。

內用之餘，刁民也於線上商城提供冷凍調理包，包括有「刁民秘罈酸菜魚」、「刁民秘罈酸菜牛肉鍋」、「刁民初戀番茄牛肉鍋」等不同品項，並且提供組合優惠方案。例如秘罈酸菜魚5入原價2,990元，特價2,840元；10入組原價5,980元，特價5,380元

刁民自掀起酸菜魚旋風至今，目前仍擁有極高的人氣，用餐時段動輒需排隊4、5個小時。隨著分店加速拓展，也可望分流人潮。業者透露，預計今年將再開設2～3間分店，也計畫首度南下，插旗北高雄，目前仍在尋找合適的店面。屆時南台灣的粉絲也將可以輕鬆品嚐到刁民酸菜魚的滋味。

適合不吃辣民眾的「初戀蕃茄魚」，每份638～1,188元。記者陳睿中／攝影