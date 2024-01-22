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4萬人連署「滿福堡、薯餅」24小時販售！麥當勞回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「滿福堡系列」、「薯餅」都是麥當勞早餐時段的明星產品。圖／麥當勞提供
「滿福堡系列」、「薯餅」都是麥當勞早餐時段的明星產品。圖／麥當勞提供

麥當勞所推出的「滿福堡」與「薯餅」是早餐時段的人氣商品，獲得許多消費者青睞。近期就有網友於臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」、「向麥當勞總公司請願薯餅24小時都要賣」等2場請願活動，獲得約4萬人的回應。對於網友們的期盼，麥當勞今日也發布回應。

麥當勞每日以早上10:30為界，區分為「早餐時段」與「一般時段」，菜單各有不同。其中「滿福堡系列」與「薯餅」皆是早餐時段的明星產品，無法在一般時段購買。因此，近日就有網友「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」、「向麥當勞總公司請願薯餅24小時都要賣」的趣味連署活動，獲得近4萬名粉絲支持。許多網友留言「我早起的目的是為了滿福堡」、「滿福堡24小時，我就會原諒你們停賣奶昔！」、「我真的很需要24小時都能吃到滿福堡」

對於網友們的熱烈回應，麥當勞也回應，表示感謝顧客對早餐產品滿福堡及薯餅的支持，惟為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同的產品；將持續觀察消費者喜好與市場趨勢，希望提供優質且更多元的產品選擇，歡迎顧客繼續支持。

麥當勞 早餐

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