屬龍、姓名有「ㄌㄨㄥˊ」！王品請吃「醬燒龍膽石班」

快拿出身份證！王品旗下的「就饗鐵板燒」限時推出龍年方案，凡生肖屬「龍」，或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，就招待「醬燒龍膽石斑」，另外集點還可獲贈「香酥雞腿排套餐」。同集團的「阪前和牛鐵板燒」則推出加價購優惠，原價1,200元的「極上帝王蟹腳與魚骨燒清酒2杯」加購價499元，現省701元。

龍年將至，王品集團旗下的「就饗鐵板燒」自即日起至2月29日期間，推出限時優惠活動。只要生肖屬「龍」，或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，就招待「醬燒龍膽石斑」1份。3月31前，單筆消費金額達500元(含)以上，可獲得徽章1枚，集滿2枚徽章即可兌換「蒜龍鮑魚」1份，集滿5枚徽章，則可兌換價值408元的「香酥雞腿排套餐」1份。