過年用西式好料開趴 FRIDAYS外帶年菜早鳥預購享9折

農曆新年進入倒數計時，西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse兩大餐廳，集結經典餐點與飲品，推出「好運龍來」、「鑫鑫向龍」，限定年菜組合，即日起至2月7日展開外帶預購優惠，買就送獨家設計環保袋一個。此外，內用年菜組合同步登場，祭出雙人、4人套餐，火烤美味一次滿足，再贈限定紅包袋與會員獨享驚喜，有吃又有拿。

TGI FRIDAYS今年以「好運龍來」為主題，帶來超人氣年菜外帶組合與內用套餐，道道精選的外帶組合包含清爽的「清新香橘雞肉沙拉」；一次擁有英式炸魚薯條、田納西芝麻雞柳與香酥馬芝拉條的「特製開胃菜組合」徹底滿足炸物控的心；再加上TGI FRIDAYS最受歡迎的加勒比海海鮮飯與整份炭烤豬肋排，即日起至2月7日，開放早鳥預售優惠2,588元（原價2,810元）。

內用套餐方面，TGI FRIDAYS提供雙人與4人套餐選擇，於1月23日至2月19日限時限量開賣。消費者可享有沙拉、開胃菜（僅限4人套餐）、特選飯麵主餐、主廚精選火烤類主食、甜點及無酒精特調飲品等多元餐點。喜愛微醺的你，加價50元即可將飲品升級酒精版本。此外，活動期間於全台18家餐廳點購新春套餐者，加碼贈送限定紅包袋一組（5入），綁定會員可再享電子版「2024年熟客好康券」，提供2024年6月前的每月限定餐點折價優惠。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排新年也沒有缺席，饕客最愛的鱸魚鮮蝦飯、冠軍豬肋排與德州風味炸雞，道道千元起外帶回家，讓消費者免開火更不用花大錢，在家也能品嚐道地美式餐點，輕鬆享用與眾不同的年菜大餐。