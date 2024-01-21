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過年用西式好料開趴 FRIDAYS外帶年菜早鳥預購享9折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排熱門年菜外帶千元起，不用花大錢，在家也能品嚐道地美式餐點。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排熱門年菜外帶千元起，不用花大錢，在家也能品嚐道地美式餐點。圖／開展餐飲集團提供

農曆新年進入倒數計時，西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse兩大餐廳，集結經典餐點與飲品，推出「好運龍來」、「鑫鑫向龍」，限定年菜組合，即日起至2月7日展開外帶預購優惠，買就送獨家設計環保袋一個。此外，內用年菜組合同步登場，祭出雙人、4人套餐，火烤美味一次滿足，再贈限定紅包袋與會員獨享驚喜，有吃又有拿。

TGI FRIDAYS今年以「好運龍來」為主題，帶來超人氣年菜外帶組合與內用套餐，道道精選的外帶組合包含清爽的「清新香橘雞肉沙拉」；一次擁有英式炸魚薯條、田納西芝麻雞柳與香酥馬芝拉條的「特製開胃菜組合」徹底滿足炸物控的心；再加上TGI FRIDAYS最受歡迎的加勒比海海鮮飯與整份炭烤肋排，即日起至2月7日，開放早鳥預售優惠2,588元（原價2,810元）。

內用套餐方面，TGI FRIDAYS提供雙人與4人套餐選擇，於1月23日至2月19日限時限量開賣。消費者可享有沙拉、開胃菜（僅限4人套餐）、特選飯麵主餐、主廚精選火烤類主食、甜點及無酒精特調飲品等多元餐點。喜愛微醺的你，加價50元即可將飲品升級酒精版本。此外，活動期間於全台18家餐廳點購新春套餐者，加碼贈送限定紅包袋一組（5入），綁定會員可再享電子版「2024年熟客好康券」，提供2024年6月前的每月限定餐點折價優惠。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排新年也沒有缺席，饕客最愛的鱸魚鮮蝦飯、冠軍豬肋排與德州風味炸雞，道道千元起外帶回家，讓消費者免開火更不用花大錢，在家也能品嚐道地美式餐點，輕鬆享用與眾不同的年菜大餐。

在內用餐點部分，Texas Roadhouse德州鮮切牛排1月23日起推出「鑫鑫向龍」雙人分享餐與4人歡聚餐：引以為傲的手工鮮切低溫熟成牛排、火烤冠軍豬肋排及道地瑪格麗特調酒為龍年展開全新序幕，並祭出高CP值百元升級優惠，加價199元，火烤德州牛排盎司搭配碳烤豬肋排（4骨）升級為火烤德州牛排11盎司搭配碳烤豬肋排（4骨）；加價299元，肋眼牛排12盎司更升級為肋眼牛排16盎司，同享限定紅包與會員綁定好康贈禮。

TGI FRIDAYS新春套餐提供雙人與4人選擇，1月23日起限時限量開賣。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS新春套餐提供雙人與4人選擇，1月23日起限時限量開賣。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse雙人分享餐與4人歡聚餐，超夯餐點飲料搭配高CP值百元升級優惠，祝你龍年「鑫鑫向龍」。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse雙人分享餐與4人歡聚餐，超夯餐點飲料搭配高CP值百元升級優惠，祝你龍年「鑫鑫向龍」。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS精選超人氣餐點推出「好運龍來」外帶年菜組合，開放早鳥預售優惠2,588元，再送品牌設計環保袋。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS精選超人氣餐點推出「好運龍來」外帶年菜組合，開放早鳥預售優惠2,588元，再送品牌設計環保袋。圖／開展餐飲集團提供

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