16到22歲記得領用！ 文化幣今發放 開放「大人」挹注點數

放寒假了！首次常態化16至22歲1200點文化成年禮金，在寒假首日的今天開放領用。文化部今天舉行記者會，首播「文化幣，與你一起完成年輕時的夢想」影片，邀請企業或個人加入「嘉惠學弟妹 回饋故里情」方案，讓青春逝去的大人們，也能透過線上挹注母校學弟妹、家鄉或企業／廠區周邊設籍青年的文化幣點數，將青春傳承給下一代，成為全民運動。

文化部表示，去年文化幣首先針對18至21歲青年推出，半年期間創下高達8成的領用率，今年度首度常態化並擴大發給16至22歲青年。常態化首年，文化幣也再升級，從去年以類電子支付系統的APP，觸動青年數位時代藝文消費模式，今年更攜手3大通路的電子支付，讓青年使用文化幣折抵後，可利用電子方式支付不足折抵金額，也為後續由電子支付系統發放成年禮金，立下關鍵一步。

陳建仁表示，文化是一個國家的靈魂，更是由每一個人生活的小故事集結而成，這就是台灣的美麗、多元，以及台灣的無限美好，充滿展望，文化成年禮金就是讓台灣的年輕人能夠體驗更多的台灣文化，也推動台灣文化產業進步、提升。他就讀高二的外孫女對於領文化幣感到很開心，還在念國三的外孫則盼望趕快進入16歲，而他自己也想回到16歲領用文化禮金。

文化部長史哲表示，文化成年禮金將成為一個全民運動，透過開啟全民ESG挹注文化幣，16到22歲青年享受文化幣，22歲則挹注文化成年禮金，將青春傳承給下一代。

文化部說，企業或個人可加入「嘉惠學弟妹 回饋故里情」方案，透過精準媒合，精算出學校、系所、鄉鎮市區符合文化幣的青年人數，企業或個人可線上支持，增加母校在學學弟妹、家鄉或企業／廠區周邊設籍青年的文化幣點數。

文化部說，出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取文化成年禮金。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR code。

此外，消費滿200點再抽文化幣的放大點數優惠，將升級為30萬組；獨立書店消費2點送1點、表演藝術青年席位、結伴看國片加碼等優惠都將繼續推動；同時，鼓勵學長姐邀請學弟妹加入文化幣行列，再享回饋點數。

全支付、全盈+PAY、icash Pay也分別加碼，將主動響應推出優惠禮包，包含註冊加入全支付並完成首筆交易，享全點50點（1點=1元）回饋；註冊加入全盈+PAY並完成指定任務，可獲得全盈+PAY儲值金300元，再享Let’s Café及Fami!ce霜淇淋；註冊加入icash Pay並完成首筆交易，享50點OPENPOINT回饋，綁定中國信託銀行、元大銀行享更多優惠。