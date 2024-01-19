三星攜手Google Cloud為Galaxy S24旗艦系列導入生成式AI

三星電子與Google Cloud宣布啟動多年期的全新合作關係，提供全球三星智慧手機用戶Google Cloud生成式人工智慧（AI）技術。自台灣時間1月18日於加州聖荷西Galaxy Unpacked推出的Samsung Galaxy S24旗艦系列開始，三星成為第一個透過雲端將Vertex AI上的Gemini Pro與Imagen 2部署至智慧手機裝置的Google Cloud合作夥伴。

三星電子執行副總裁暨行動通訊事業部軟體辦公室負責人Janghyun Yoon談到：「Google與三星長期秉持相同理念，致力以科技造福人群，推動科技普及。很高興Galaxy S24旗艦系列成為首款配備Vertex AI平台上Gemini Pro與Imagen 2的智慧型手機。Google Cloud與三星團隊合作，歷經數月的嚴格測試和競爭力評估，攜手在Galaxy裝置端實現最佳Gemini驅動的AI體驗。」

三星是Google Cloud第一家為消費者部署Vertex AI平台上Gemini Pro的合作夥伴。Gemini為從零打造的多模態模型，能概括與無縫地理解、操作及組合包括文字、程式碼、圖像和影片等不同類型的資訊。從三星的原生應用程式開始，用戶可享受Samsung Notes、語音錄製和三星鍵盤的摘要功能。Vertex AI的Gemini Pro為三星提供了關鍵的Google Cloud功能，包括資訊防護，安全性，隱私和數據合規性。

Imagen 2為 Google DeepMind迄今最先進的文字轉圖片擴散技術，Samsung Galaxy S24旗艦系列用戶亦能立即享受Imagen 2的優勢。得益於Vertex AI的Imagen 2，三星提供用戶安全且直覺的相片編輯功能，可至S24旗艦系列「媒體瀏覽器」應用程式的「生成式相片編輯（Generative Edit）」啟用此功能。

三星亦名列首批測試Gemini Ultra的客戶名單。Gemini Ultra是Google規模及功能最強大的模型，可處理高度複雜的任務。同時，S24旗艦系列將採用Gemini Nano，此為裝置端的大型語言模型，也是 Gemini執行裝置端任務最有效率的模型，以作為Android 14作業系統的一部分。

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示：「透過與三星的合作，Google Cloud看見生成式AI帶來的無限商機，藉由活絡、強化數百萬用戶的連結與溝通，創造深具意義的行動體驗。得益於Gemini，三星開發人員可利用Google Cloud頂尖的基礎架構、最先進的效能與靈活性，在三星智慧型手機端提供安全可靠，且極具吸引力的生成式AI應用程式。」