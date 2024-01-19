快訊

台中麥當勞驚傳命案…上周剛簽字離婚 家暴男疑殺死前妻畏罪輕生送醫不治

第三次世界大戰若爆發「哪裡最安全」？ 英媒盤點這12個國家

遭傅崐萁質疑2年後「選務院務難兼顧」 江啟臣回應了

三星攜手Google Cloud為Galaxy S24旗艦系列導入生成式AI

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星攜手Google Cloud為Samsung Galaxy S24旗艦系列導入生成式AI。圖／三星提供
三星攜手Google Cloud為Samsung Galaxy S24旗艦系列導入生成式AI。圖／三星提供

三星電子與Google Cloud宣布啟動多年期的全新合作關係，提供全球三星智慧手機用戶Google Cloud生成式人工智慧（AI）技術。自台灣時間1月18日於加州聖荷西Galaxy Unpacked推出的Samsung Galaxy S24旗艦系列開始，三星成為第一個透過雲端將Vertex AI上的Gemini Pro與Imagen 2部署至智慧手機裝置的Google Cloud合作夥伴。

三星電子執行副總裁暨行動通訊事業部軟體辦公室負責人Janghyun Yoon談到：「Google與三星長期秉持相同理念，致力以科技造福人群，推動科技普及。很高興Galaxy S24旗艦系列成為首款配備Vertex AI平台上Gemini Pro與Imagen 2的智慧型手機。Google Cloud與三星團隊合作，歷經數月的嚴格測試和競爭力評估，攜手在Galaxy裝置端實現最佳Gemini驅動的AI體驗。」

三星是Google Cloud第一家為消費者部署Vertex AI平台上Gemini Pro的合作夥伴。Gemini為從零打造的多模態模型，能概括與無縫地理解、操作及組合包括文字、程式碼、圖像和影片等不同類型的資訊。從三星的原生應用程式開始，用戶可享受Samsung Notes、語音錄製和三星鍵盤的摘要功能。Vertex AI的Gemini Pro為三星提供了關鍵的Google Cloud功能，包括資訊防護，安全性，隱私和數據合規性。

Imagen 2為 Google DeepMind迄今最先進的文字轉圖片擴散技術，Samsung Galaxy S24旗艦系列用戶亦能立即享受Imagen 2的優勢。得益於Vertex AI的Imagen 2，三星提供用戶安全且直覺的相片編輯功能，可至S24旗艦系列「媒體瀏覽器」應用程式的「生成式相片編輯（Generative Edit）」啟用此功能。

三星亦名列首批測試Gemini Ultra的客戶名單。Gemini Ultra是Google規模及功能最強大的模型，可處理高度複雜的任務。同時，S24旗艦系列將採用Gemini Nano，此為裝置端的大型語言模型，也是 Gemini執行裝置端任務最有效率的模型，以作為Android 14作業系統的一部分。

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示：「透過與三星的合作，Google Cloud看見生成式AI帶來的無限商機，藉由活絡、強化數百萬用戶的連結與溝通，創造深具意義的行動體驗。得益於Gemini，三星開發人員可利用Google Cloud頂尖的基礎架構、最先進的效能與靈活性，在三星智慧型手機端提供安全可靠，且極具吸引力的生成式AI應用程式。」

語音 語言

延伸閱讀

三星Galaxy S24旗艦AI魅力十足！遠傳預購頂規「S24 Ultra」最搶手　這一色最夯

矽谷雙屍命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

星粉手刀衝！三星Galaxy S24系列預購已額滿 三款機型這款最夯

哪裡都好！陸女遊港讚風景美人也友善 唯「這點」難接受：第一天就崩潰

相關新聞

三星攜手Google Cloud為Galaxy S24旗艦系列導入生成式AI

三星電子與Google Cloud宣布啟動多年期的全新合作關係，提供全球三星智慧手機用戶Google Cloud生成式人...

屬龍、名字有龍「飯店Buffet享8折」！生蠔 干貝吃到飽

歡慶龍年到來，南港超人氣Buffet六福萬怡酒店日全日餐廳尋找「龍」的傳人，推出「龍總來餐敘」活動，即日起到2月7日，凡...

三星Galaxy S24旗艦AI魅力十足！遠傳預購頂規「S24 Ultra」最搶手　這一色最夯

三星最新AI旗艦機Samsung Galaxy S24系列於昨天（1月18日）中午起於遠傳全台實體與網路門市開放預購，遠...

包下福岡機場拍婚紗！超強婚攝企劃 順道日本賞櫻蜜月

超強結婚企劃來了！來自日本福岡縣的機場婚攝企劃「福岡Air Frontier Wedding」正式啟動，首次對台灣人新人...

Franck Muller「小龍女」入設計 春節精品「龍」有型

再過約兩周就是2024的傳統農曆新年，多個歐美精品時尚、鐘表品牌包含Franck Muller、dunhill與TUDO...

「打火英雄」玩義大只要119！限時3天、同行也有優惠價

義大遊樂世界為感謝消防人員的辛勞，1/19(五)至1/21(日)邀請所有消防人員一起來FUN假，連續3天消防員、義消弟兄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。