三星Galaxy S24旗艦AI魅力十足！遠傳預購頂規「S24 Ultra」最搶手　這一色最夯

三星最新AI旗艦機Samsung Galaxy S24系列於昨天（1月18日）中午起於遠傳全台實體與網路門市開放預購，遠傳祭出指定資費手機專案價0元起，再享舊換新最高折4,000元等12大好禮優惠，獲星粉熱烈迴響，在實體、網路門市預購均開出紅盤。根據統計，最多星粉選擇搶先入手頂級旗艦機Samsung Galaxy S24 Ultra，預購比例占7成，其中顏色以「鈦灰」最受歡迎。

Samsung Galaxy S24系列採用全新Galaxy AI，帶動手機全面進化，吸引不少消費者搶先到遠傳門市體驗，由於該機擁有通話即時翻譯、AI自動智慧摘要等實用功能，遠傳觀察預購首日門市出現不少身著西裝的科技白領族想搶先體驗，是過往新機上市少見；另該機擁有全新生成式AI相片編輯、升級AI拍照功能，更吸引不少攝影愛好者、熱衷經營社群的網美網帥到遠傳門市詢問、預購，人氣持續飆升中。

現到遠傳搶先預購三星Galaxy S24全系列機款，遠傳加碼多重獨家預購好禮，包含：舊換新加碼最高再折4,000元、VIP續約最高折5,000元，再加送遠傳星機保1個月0元、防駭心守護服務、遠傳friDay影音暢看2個月等加值服務，週週再抽出首爾台北來回機票。此外，買空機就送磁吸守護禮，網路門市申辦加碼千元好禮限量2選1，透過「Fula付啦」、「悠遊付」多元支付結帳，再享最高逾4,000元回饋。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、網頁公告為準。