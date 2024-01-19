萊爾富「春假購有趣」單筆指定消費滿額隨機送發財水、商品優惠券！會員再抽3C家電

農曆新年即將到來，萊爾富即日起特別推出新春限定開運鮮食，包含創意十足的「聖筊黃金蛋炒飯」（售價89元）、象徵招財納福寓意的「黃金薯餅牛肉堡」（售價59元），還有換上新春包裝的海苔飯捲全系列，結合恭喜發財、吉祥如意等吉祥話，2月20日前到萊爾富全台門市購買指定開運鮮食搭配指定飲料可省10元；1月31日起萊爾富再度攜手台北年貨大街聯名推出兩款龍年限定的咖啡杯與杯套。

萊爾富1月31日至2月20日推出春節限定「春假購有趣」活動，於門市單筆指定消費金額滿100元，可獲得指定商品優惠券一張，優惠券品項多達200種，包括可隨機獲得免費限量發財水（樂法海洋深層小氣泡水500mL）一瓶，或是指定飲品／鮮食／麵包單件8.9折、指定咖啡4.2折起等，兌換期限至3月31日。萊爾富禮遇會員，活動期間門市單筆指定消費滿100元、報會員資格加碼抽3C家電好禮，有機會將三星Galaxy Z Flip3摺疊手機與Galaxy Watch、伊德爾智慧溫控陶瓷電暖器、Panasonic變頻微波爐等獎品帶回家（每名會員帳號僅有抽獎機會一次）。

想在新春龍年博個好彩頭，萊爾富於除夕（2月9日）至大年初三（2月12日）推出春節限定「龍來抽昂包」活動，於活動指定期間的每日上午10點使用聯邦銀行信用卡（排除簽帳金融卡）購買單筆指定商品享有限定組合優惠價，再贈一張隨機面額的開運購物金，開運購物金面額分成36元、66元、88元、168元（於下筆消費可使用，須於3月4日前使用完畢），筆筆皆有獎，每日限量1,000筆（每筆限贈一張，每卡限贈3張）。購物金不適用於菸品以及特定項目商品。

萊爾富除夕至大年初三期間推出每日限定的商品組合優惠，像是除夕原單件售價60元的可口可樂／雪碧2公升享任2件85元，單件售價50元的黑松沙士2公升則享2件79元；大年初二萊爾富門市指定禮盒享2件9.5折、3件（含）以上9折優惠，包含人氣海苔禮盒、卡通肖像禮盒、滋補養身禮盒等。

今年大年初五（2月14日）適逢西洋情人節，同時也搭上草莓盛產季節，萊爾富即日起至2月20日推出Hi Café新品甜莓風味系列可享嘗鮮價49元，商品包含中杯冰／熱草莓風味拿鐵、大杯冰／熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ、特大杯冰葡萄風味氣泡等；同一期間還有指定草莓風味糖果巧克力享任選第2件6折。此外，1月31日至3月12日於門市購買任一Hi Café全系列商品加20元，即可獲得一個限量熊熊棉花糖（顏色隨機，售完為止）。